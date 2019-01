कृत्रिम पैर के सहारे गुरुवार को माउंट विन्सन चोटी पर अरुणिमा सिन्हा ने तिरंगा लहराया। अरुणिमा की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। बता दें कि कृत्रिम पैर के सहारे अरुणिमा अभी तक छह प्रमुख चोटियों पर जीत फतह कर चुकी हैं। जिसके बाद उन्होंने गुरुवार को माउंट विन्सन चोटी पर तिरंगा लहरा कर कामयाबी हासिल की।

सोशल मीडिया पर दी जानकारी: अरुणिमा ने गुरुवार को ट्वीटर पर अपनी इस जीत के बारे में लिखा। अरुणिमा ने लिखा कि आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और आप सभी को ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैंने दुनिया की पहली दिव्यांग महिला जो माउंट विन्सन चोटी पर पहुंची है का खिताब हासिल किया है। आप सभी की दुआओं और प्यार के लिए शुक्रिया, जय हिंद। गौरतलब है कि अरुणिमा दुनिया की पहली ऐसी दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे शिखर माउंट विन्सन को फतह किया है।

Excellent!

Congratulations to @sinha_arunima for scaling new heights of success.

She is the pride of India, who has distinguished herself through her hardwork and perseverance.

Wishing her the very best for her future endeavours. https://t.co/Fi8GTQ1QVn

— Narendra Modi (@narendramodi) January 4, 2019