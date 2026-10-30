भाजपा विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में एक व्यापक जनसंपर्क अभियान की तैयारी कर रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व की जनसभाएं कराई जा सकती हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को पार्टी की दो दिवसीय राज्य कार्य समिति की बैठक में चुनाव तैयारियों की रूपरेखा प्रस्तुत की और नवंबर और दिसंबर में होने वाले संगठनात्मक और मतदाता संपर्क कार्यक्रमों के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी।

धर्मपाल सिंह ने कहा, “पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बड़े नेताओं की प्रस्तावित यात्राओं और जनसभाओं के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री की यात्राओं के दौरान होने वाली बैठकों के साथ-साथ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रियों और राज्य अध्यक्ष से जुड़े कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी।”

पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी

बीजेपी ने नवंबर और दिसंबर में व्यापक संगठनात्मक अभियान चलाने की योजना बनाई है। पार्टी के मुताबिक इस अभियान के तहत मतदाता सूची पर विशेष ध्यान देने, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और युवा, महिला, किसान तथा विभिन्न वर्गों के मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने पार्टी की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में चुनावी तैयारियों का खाका पेश करते हुए कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर संगठन को अभी से सक्रिय होना होगा।

धर्मपाल सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने, कार्यकर्ताओं की क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारियां तय करने और बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी। धर्मपाल सिंह ने बताया कि पार्टी प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत पदयात्राएं निकालेगी। प्रत्येक पदयात्रा में करीब 25 हजार या उससे अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने पदयात्राओं का तिथिवार विवरण देते हुए बताया कि तीन नवंबर को अवध क्षेत्र की पदयात्रा लखनऊ और ब्रज क्षेत्र की पदयात्रा बरेली में निकाली जाएगी।

पदयात्रा कार्यक्रम होंगे आयोजित

चार नवंबर को गोरखपुर क्षेत्र की पदयात्रा के साथ प्रयागराज और कानपुर में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, जबकि पांच नवंबर को पश्चिम क्षेत्र की पदयात्रा गाजियाबाद में निकाली जाएगी। धर्मपाल सिंह ने बताया कि इन कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्रियों, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के शामिल होने का कार्यक्रम है।

धर्मपाल सिंह ने मतदाता सूची को चुनाव की तैयारियों का सबसे अहम विषय बताते हुए कहा कि दीपावली के बाद विशेष अभियान चलाकर नए मतदाताओं, खासकर युवाओं और महिलाओं से ऑनलाइन फॉर्म-छह भरवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी 1,918 मंडलों में 25-25 सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा, प्रत्येक बूथ पर पांच सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जाएगी। विधानसभा प्रभारी और विस्तारक शक्ति केंद्रों पर जाकर संगठन की स्थिति का सत्यापन करेंगे।

युवा सम्मेलन करवाएगी पार्टी

धर्मपाल सिंह ने कहा कि पार्टी सामाजिक चौपाल, किसान चौपाल और लाभार्थी संपर्क अभियान भी चलाएगी। इसके तहत केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से घर जाकर मुलाकात की जाएगी और चाय पर चर्चा और बैठकों के माध्यम से उनसे संवाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए प्रदेश में 200 स्थानों पर युवा सम्मेलन और सभी मंडलों में नवमतदाता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

धर्मपाल सिंह ने कहा कि महिला मोर्चा के माध्यम से महिला मतदाताओं से संपर्क किया जाएगा, जबकि किसान संपर्क अभियान और सहकारी समितियों के कार्यक्रमों के जरिये किसानों से संवाद किया जाएगा। छोटे और सूक्ष्म कारोबारियों तक पहुंचने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांसदों, विधायकों, महापौरों, जिला पंचायत अध्यक्षों और पिछले चुनावों के प्रत्याशियों सहित वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों की भूमिकाएं भी निर्धारित की जाएंगी। धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं से नवंबर और दिसंबर में प्रस्तावित कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए तत्काल तैयारियां शुरू करने को कहा।

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