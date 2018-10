सोमवार (8 अक्टूबर, 2018) देर रात बिहार में बीजेपी नेता के बेटे को बदमाशों ने चाकू से गोदकर मार डाला। घटना छपरा के एक गांव की बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक का नाम पीयूष आनंद है जोकि बीजेपी नेता गंगोत्री प्रसाद का बेटा था। देर रात ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और इस वारदात की तहकीकात में जुट गई है। फिलहाल वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात बदमाशों का कुछ पता नहीं चल पाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल बीजेपी नेता गंगोत्री प्रसाद का बेटे पर जब हमला हुआ वह बाइक पर पास के गांव जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अज्ञात बदमाश उसका पीछा करने लगे। अज्ञात लोगों को पीछा करते देख पीयूष ने भागने की कोशिश की लेकिन बदमाशों ने उसे दौड़ाते हुए चाकू से हमला कर दिया और गिरने के बाद भी चाकू से हमला करते रहे। इस घटना में मौके पर ही पीयूष आनंद की मौत गई।

बता दें कि मृतक पीयूष के पिता गंगोत्री प्रसाद छपरा विधि मंडल के अधिवक्ता और भाजपा नेता हैं। वहीं पीयूष छपरा सदर अस्पताल के मेडिकल सेंटर पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। फिलहाल पुलिस इस घटना को आपसी झगड़े के रूप में देख रही है। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने छपरा नगर निगम के वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गया था। तभी से कई लोगों के साथ उसका विवाद चल रहा था। हालांकि थानाध्यक्ष ने मामले की पूरी जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कही है। फिलहाल हत्यारों और हत्या की वजह के बारे में साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Chhapra: Piyush Kumar, son of local BJP leader Gangotri Prasad, stabbed to death by unidentified miscreants today. Police investigation underway. #Bihar

— ANI (@ANI) October 8, 2018