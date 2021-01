पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं के दौरे और जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कवायद तेज हो गई है। ऐसे में राज्य में जहां सत्तारूढ़ टीएमसी को कड़ी चुनौती दे रही भाजपा वहां अपनी पूरी सेना उतारकर जुटी हुई है, तभी तमाम राजनीतिक दलों के बीच एक और दल ने जन्म ले लिया। अजमेर शरीफ के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सूफी मजार (बंगाल के टालटोला स्थित फुरुफुरा शरीफ) के प्रमुख पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने गुरुवार को कोलकाता में इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) नाम से पार्टी का ऐलान किया। कहा कि उनकी पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बंगाल में भाजपा के बढ़ने के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने मीडिया से कहा, “मेरा सिरदर्द तृणमूल कांग्रेस की चुनावी संभावनाएं नहीं हैं। सत्ताधारी पार्टी को भाजपा के मार्च को रोकने के लिए सभी को साथ में लेना चाहिए।” उन्होंने राज्य में सरकार बनाने में खुद को किंगमेकर’ बनने की इच्छा जताई। बताया कि नया राजनीतिक संगठन इंडियन सेक्युलर फ्रंट पश्चिम बंगाल विधानसभा की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है।

बंगाल में भाईजान के नाम से लोकप्रिय हो रहे पीरजादा सिद्दीकी फिलहाल पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। वे खुद को मुस्लिमों, दलितों और आदिवासियों की आवाज तक करार दे रहे हैं। साथ ही उनके हमले मुख्य तौर पर सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस और भाजपा पर केंद्रित रहे हैं। सिद्दीकी का कहना है कि टीएमसी की वजह से ही बंगाल में भाजपा का उदय हुआ है। खास बात यह है कि अगर यह राजनीतिक फ्रंट बनता है, तो सिद्दीकी के 26 साल के भाई पीरजादा नौशाद चुनाव में उम्मीदवार बनेंगे। नौशाद इतिहास में मास्टर डिग्री रखने के साथ बीएड भी कर चुके हैं।

West Bengal: Pirzada Abbas Siddique, the founder of Furfura Sharif Ahale Sunnatul Jamat, launches Indian Secular Front (ISF) in Kolkata. pic.twitter.com/rqwTYn1UJZ

— ANI (@ANI) January 21, 2021