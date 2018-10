उत्तर प्रदेश के बागपत में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का एक माइक्रोलाइट विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। शुक्रवार (पांच अक्टूबर) को उड़ान के दौरान उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद विमान खेत में क्रैश हो गया। हालांकि, इससे पहले ही दोनों पायलट पैराशूट के जरिए विमान से निकल गए थे। वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तकनीकी खामी की वजह क्या रही, इसकी जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विमान गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस का था। घटना के दौरान उसमें कुल तीन लोग थे, जो फिलहाल सही-सलामत हैं। हालांकि, हादसे के बाद विमान में कुछ मामूली नुकसान हुआ है। दो पायलट के अलावा विमान में तीसरा शख्स कौन था, यह अभी पता नहीं चल पाया है। विमान ने चांदीनगर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी।

This morning a microlight aircraft on a routine mission developed snag near Baghpat and the aircraft parachuted safely. Both pilots are safe: IAF @IndianExpress

आपको बता दें कि आठ अक्टूबर को वायुसेना दिवस है। इन दिनों जोर-शोर से उसी की तैयारियां हो रही हैं। वायु सेना के जवान उसी को लेकर अभ्यास में लगे हैं। यह माइक्रोलाइट विमान भी उन्हीं तैयारियों का में जुटा था। वहीं, विमान हादसे के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। फौरन एसपी शैलेश पांडेय और एसएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव भारी पुलिस बल संग घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है।

An IAF aircraft from the Hindon airbase in Ghaziabad crashed in Uttar Pradesh's Baghpat district, 3 people on board the aircraft are safe and the aircraft suffered minor damages @Srinjoy_C with details pic.twitter.com/VRa5791glq

— TIMES NOW (@TimesNow) October 5, 2018