सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद विद्यार्थियों में जर्जर पीजी को लेकर डर बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं पीजी खाली कर अपने घर लौट गए हैं, जबकि दिल्ली में रहने वाले विद्यार्थी रिश्तेदारों और परिचितों के यहां शरण ले रहे हैं। घटना के कई दिन बाद भी बुधवार को सत्य निकेतन में पीजी खाली करने का सिलसिला जारी रहा।

विद्यार्थियों का आरोप है कि पीजी खाली करने के बाद संचालक और मकान मालिक उनकी धरोहर राशि (सिक्योरिटी मनी) लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं। कुछ मामलों में रकम लौटाने के दौरान कमरे में टूट-फूट या अन्य कारण बताकर हजारों रुपए काटे जा रहे हैं। दूसरी ओर, जिन पीजी में कमरे खाली हैं, उनके किराये में भी बढ़ोतरी किए जाने की शिकायत सामने आई है।

दक्षिणी परिसर के विभिन्न कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि हादसे के बाद दिल्ली के सत्य निकेतन में जर्जर और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। विशेषकर पांचवीं और छठी मंजिल पर रहने वाले छात्र सुरक्षा को लेकर पीजी खाली कर रहे हैं। पीजी छोड़ने वाले विद्यार्थियों का रुख अब नरायणा, मायापुरी और मुनिरका की ओर है। वहीं, कुछ विद्यार्थी अपने गांव और शहर लौट गए हैं। छात्रों के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के बाद इनमें से कई विद्यार्थियों के वापस दिल्ली आने की संभावना है।

आत्माराम सनातन धर्म कालेज के प्रथम वर्ष के एक छात्र ने बताया कि इमारत गिरने के बाद उसके माता-पिता ने उसे पीजी खाली करने के लिए कहा। वह कुछ दिनों तक द्वारका में रहने वाले रिश्तेदार के यहां रहा। वापस लौटकर जब उसने पीजी खाली करने की बात कही तो संचालक ने धरोहर राशि लौटाने से इनकार कर दिया। छात्र के मुताबिक, पीजी का मासिक किराया 14 हजार रुपए था, जिसमें तीन समय का खाना शामिल था और इतनी ही राशि सिक्योरिटी मनी के तौर पर ली गई थी।

कहीं कोई सुनने वाला नहीं

आत्माराम सनातन धर्म कालेज की एक छात्रा ने बताया कि हादसे के बाद वह मालवीय नगर में रहने चली गई। वह होटल जेड एप से संचालित पीजी में रहती है और इसी एप के माध्यम से हादसे वाली इमारत में भी पीजी का संचालन किया जा रहा था। छात्रा के मुताबिक, जब उसने पीजी संचालक को कमरा खाली करने की जानकारी दी तो उसे भी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं करने की बात कही गई। छात्रा ने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में वह शिकायत किससे करे। कोई सुनने वाला नहीं है। मजबूरन उसे जर्जर मकान में रहने को विवश होना पड़ रहा है।

मजबूरी का फायदा उठा रहे संचालक

उत्तर प्रदेश निवासी विवेक कुमार ने आरोप लगाया कि एक तरफ पांचवीं और छठी मंजिल के विद्यार्थी पीजी छोड़ रहे हैं। वहीं निचली मंजिलों में खाली कमरों का किराया बढ़ाया जा रहा है। खासकर छात्राएं कालेज के आसपास ही रहना पसंद करती हैं, जिसका फायदा उठाकर किराया बढ़ाया जा रहा है। विवेक के अनुसार, शुरुआत में संचालक कमरा खाली नहीं होने की बात कहते हैं, लेकिन अधिक किराया देने की बात करने पर कमरे की व्यवस्था करने का भरोसा दिया जाता है।

डर के साए में जीने को मजबूर

मोती लाल नेहरू कालेज के एक छात्र ने बताया कि सत्य निकेतन इलाके में कई मकान जर्जर स्थिति में हैं और कुछ इमारतें छह-सात मंजिल तक बनी हुई हैं। विद्यार्थियों को इन इमारतों की स्थिति के बारे में पता है, लेकिन कालेज के नजदीक होने के कारण वे मजबूरी में यहां रहने को तैयार होते हैं।

छात्र ने बताया कि कालेज से कुछ ही दूरी पर होने के साथ इलाके में खाने-पीने की दुकानों और बाजार की सुविधा भी है। यही वजह है कि हादसे के बाद डर बढ़ने के बावजूद कई छात्र-छात्राएं सत्य निकेतन में रहने को मजबूर हैं।

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सत्य निकेतन हादसे के बाद सुरक्षित ठिकाने की तलाश में छात्र इधर-उधर भटक रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से 10 हजार छात्रों के लिए नए हॉस्टल बनाने की घोषणा तो की गई है, लेकिन मौजूदा संकट से जूझ रहे छात्रों के लिए सरकार की ओर से तत्काल वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने को लेकर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। अभी केवलराहत घोषणाएं कागजों तक ही सीमित हैं। जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि नए हॉस्टल तैयार होने में 18 से 24 महीने तक लग सकते हैं। विशेषज्ञों ने तत्काल राहत के लिए खाली सरकारी भवनों के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक