बठिंडा में बीजेपी नेता डॉक्टर तरसेम गर्ग के क्लिनिक पर बदमाशों ने सोमवार देर रात को पेट्रोल बम फेंक दिया। इससे इलाके में दहशत फैल गई। पेट्रोल पंप फेकने की घटना मुख्यमंत्री भगवंत मान के बठिंडा दौरे से ठीक पहले हुई है।

खबरों के मुताबिक, दो नकाबपोश हमलावरों ने इस हमले को अंजाम दिया। हमले के दौरान एक शख्स ने गेट के बाहर खड़े होकर पेट्रोल से भरी बोतल में आग लगाई और जलती हुई बोतल को क्लिनिक परिसर के अंदर फेंक दिया जबकि दूसरे ने इसका वीडियो बनाया।

अचानक हुई इस घटना से अफरा-तफरी मच गई और इसी दौरान हमलावर मौके से भाग निकले। डॉक्टर तरसेम गर्ग का कहना है कि उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उन्हें कभी कोई धमकी मिली है।

सीएम को आज आना है बठिंडा

मुख्यमंत्री भगवंत मान को मंगलवार को ही बठिंडा आना है और इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं लेकिन उससे ठीक पहले हमलावरों द्वारा भाजपा नेता के क्लिनिक पर हमला करने से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

डॉक्टर तरसेम गर्ग पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी की व्यापार शाखा से जुड़े थे लेकिन बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए।

सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। पुलिस इस मामले में डॉक्टर गर्ग से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल का मुआयना किया है। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। एसपी सिटी नरेंद्र सिंह ने पुष्टि की है कि इस हमले में दो लोग शामिल थे।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से बदमाशों ने बम फेंका, उनका मकसद क्या रंगदारी मांगना था या फिर लोगों में दहशत फैलाना था? डॉ. तरसेम गर्ग ने इस घटना पर चिंता जताते हुए हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

डॉक्टर गर्ग का क्लिीनिक भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है और यहां पर हमलावरों का आना और पेट्रोल पंप फेंककर आसानी से निकल जाना निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

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पंजाब कांग्रेस में रविवार रात को काफी उथल-पुथल वाले हालात तब बन गए जब सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो गया। इस वायरल लेटर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात लिखी गई थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।