पंजाब के संगरूर में बीजेपी के जिला कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। पुलिस के द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी के कार्यालय को निशाना बनाया गया है। यह घटना शनिवार रात को करीब 2 बजे हुई।

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले यह एक बड़ी घटना है और इससे राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले चंडीगढ़ में भी बीजेपी के कार्यालय पर हमला हो चुका है।

पुलिस ने बताया है कि यह हमला पेट्रोल बम से किया गया है। हमले के वक्त कार्यालय में कोई भी मौजूद नहीं था। सोमवार सुबह इस घटना का पता चला तो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

जल्द होगी दोषियों की गिरफ्तारी- पुलिस

इस मौके पर एसपी दविंदर अत्री ने मीडिया को बताया कि बीयर की बोतल में पेट्रोल डालकर बाहर से अंदर बम फेंका गया। उन्होंने बताया कि पुलिस की अलग-अलग टीम इस मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया गया है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

#WATCH | Sangrur, Punjab: Davinder Atri (SP-D Sangrur) says, "…DSP, Sangrur SHO and I reached here. We are inspecting the spot. Petrol was filled in a beer bottle to convert it into a petrol bomb…We are lodging an FIR against the culprits, and we will take action againt… https://t.co/94cd7f1ktE pic.twitter.com/pTEnZhUPAy — ANI (@ANI) July 27, 2026

हमला होना सरकार की नाकामी

घटनास्थल पर मौजूद बीजेपी के नेता रणदीप सिंह देओल ने बताया कि सोमवार सवेरे जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय का ताला खोला तो उन्हें इस बारे में पता चला और उन्होंने पार्टी के नेताओं को सूचना दी। रणदीप सिंह ने बताया कि पेट्रोल बम कार्यालय पर फेंक कर बीजेपी कार्यालय को आग लगाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जिला कार्यालय पर हमला होना सरकार की नाकामी है। इससे पहले बीजेपी के चंडीगढ़ कार्यालय पर भी हमला हो चुका है।

बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनिंदर सिंह ने बताया कि कार्यालय पर हुए हमले की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। आम आदमी, पुलिस थाने और सियासी पार्टियों के कार्यालय भी सुरक्षित नहीं हैं।

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