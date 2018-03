गुजरात के मंत्री का विवादास्पद बयान, बोले- ईवीएम का मतलब ‘ईच वोट टु मोदी’

गुजरात में विजय रुपानी सरकार के गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने ईवीएम का एक नया मतलब बताया है। बीजेपी मंत्री ने ने कहा है कि ईवीएम मतलब होता है – Each Vote to Modi. प्रदीप सिंह जडेजा ने ये भी कहा कि गुजरात की जनता ईवीएम के इस मतलब को जानती है और इसीलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। प्रदीप सिंह जडेजा ने ये विवादास्पद बयान सोमवार को गुजरात विधानसभा के अंदर दिया है। दरअसल सोमवार को विधानसभा में सूचना और प्रसारण विभाग की 126 करोड़ रुपए की बजटीय मांगों को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे। इस दौरान जडेजा ने कहा कि, ‘गुजरात को नंबर एक बनाने में सूचना विभाग का बहुत बड़ा हाथ है। इस विभाग ने गुजरात को नंबर एक बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। कलियुग में केवल अच्छा होना ही काफी नहीं है बल्कि अच्छा काम करके उसे लोगों के सामने लाना भी जरूरी है। जब तमाम लोग देश विदेशों में गुजरात को बदनाम करन में लगे थे तब सूचना विभाग सारी राजनीति के खिलाफ विकास का संदेश फैला रहा था।’

गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने ये भी कहा कि, ‘सूचना प्रसारण विभाग ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए भी काफी कुछ किया है और हम सबने उसका नतीजा भी देखा है। हालांकि ईवीएम और वीवीपैट को लेकर विपक्ष ने काफी सवाल भी उठाए मगर फिर भी विभाग लोगों के बीच जागरूकता फैलाने में कामयाब रहा। जडेजा ने एक के बाद एक विभाग की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि बजट छोटा होते हुए भी सूचना विभाग ने पूरी दुनिया के सामने गुजरात की बेहतरीन ब्रांड इमेज तैयार कर दी है।’

ईवीएम को लेकर इससे पहले पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी तरह का एक बयान दे चुके हैं। तब योगी आदित्य नाथ ने कहा था कि ईवीएम का मतलब Every Vote Modi होता है। अब गुजरात के गृहमंत्री ने भी इसी तरह का बयान देते हुए ईवीएम का मतलब Each Vote to Modi बताया है।

