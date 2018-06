योगी आदित्यनाथ को खुश करने की ऐसी होड़, टॉयलेट के सफेद टाइल्स उखड़वाकर कर दिया भगवा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी 2 जून को हरदोई के दौरे पर हैं। वह यहां एक कार्यक्रम के दौरान बहुत सी विकास योजनाओं को लॉन्च करेंगे। यूपी सीएम के दौरे को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जोरशोर से तैयारियां की है और सारी व्यवस्थाओं को अंतिम चरण दिया जा रहा है। सीएम योगी के कार्यक्रम का आयोजन हरदोई के रसखान ऑडिटोरियम में किया गया है। प्रशासन के अधिकारी किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहते, इसलिए पूरे ऑडिटोरियम का नवीनीकरण किया गया है।

यूपी सीएम को गर्मी न लगे, इसलिए एसी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही पूरे सभागार को भगवा कलर की थीम पर सजाया गया है। पर्दे भी भगवा रंग के ही लगाए गए हैं, यहां तक कि सभागार के टॉयलेट की टाइल्स का रंग भी बदलकर भगवा कर दिया गया है। प्रशासन ने सीएम योगी को खुश करने के लिए टॉयलेट में लगी सफेद टाइल्स को उखड़वाकर वहां भगवा रंग की टाइल्स लगवाई हैं।

Preparations and renovation work underway at Raskhan auditorium in Hardoi where CM Yogi Adityanath's event to launch several developmental schemes is scheduled to be held today. (1.06.18) pic.twitter.com/JGqbUP2fxP

— ANI UP (@ANINewsUP) June 2, 2018