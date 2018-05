यूपी के सीतापुर में कुत्तों का आतंक, बीजेपी विधायक बोले- शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कुत्तों ने आतंक बरपाया हुआ है। यहां पिछले कई महीनों में करीब 13 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। कुत्तों के हमलों से लगातार हो रही मौतों के बाद प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है और इस तरह की वारदात को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं रविवार को बीजेपी विधायक राकेश राठौर ने सीतापुर का दौरा किया। उन्होंने इन वारदातों में स्थानीय प्रशासन का बचाव करते हुए शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब दिसंबर और जनवरी में इस तरह के मामले सामने आए थे, तब अगर शीर्ष नेतृत्व कोई कदम उठाता तो आज स्थिति कुछ और होती।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक राठौर ने कहा, ‘ये दोष ऊपर के नेतृत्व का है। नेतृत्व अगर उस समय चेता होता, जिस समय नवंबर में घटना हुई थी और जनवरी में हमने सवाल किया था। अगर नेतृत्व ने संज्ञान में ले लिया होता तो ये घटनाएं रुक जातीं। ये प्रशासन का दोष नहीं है, ये नेतृत्व की कमी है।’ इसके अलावा बीजेपी विधायक पुलिसकर्मियों के ऊपर भी भड़कते हुए दिखाई दिए।

#WATCH BJP MLA Rakesh Rathore argued with police over death due to dog bites in Sitapur, also said, 'fault is of higher leadership. If they had acted when these incidents started happening in Nov or when we raised questions about it in Jan, incidents would have stopped' (13.5.18) pic.twitter.com/NTE4TDSovk

— ANI UP (@ANINewsUP) May 13, 2018