Bihar News: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आरा के रहने वाले पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने एमएलसी कैंडिडेट बनाया है। संजय मयूख को एक बार फिर विधान परिषद जाने का मौका मिलेगा। भाजपा ने अनिल कुमार ठाकुर और शीला प्रजापति को भी विधान परिषद चुनाव का उम्मीदवार बनाया है।
भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पहली बार एमएलसी कैंडिडेट बनाया है। वह राजपूत समाज से आते हैं। पवन सिंह को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। इससे पूर्वांचल और भोजपुरी बेल्ट में पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
शीला पंडित प्रजापति समाज से आती हैं। वे बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारी के रूप में भी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। वहीं अब बात अगर संजय मयूख की करें तो वह कायस्थ समाज से आते हैं और वह पार्टी के अनुभवी नेताओं में शुमार हैं। पार्टी ने उनके अनुभव और संगठनात्मक भूमिका को देखते हुए उन पर फिर से भरोसा जताया गया है। अनिल ठाकुर नाई (अति पिछड़ा वर्ग) समुदाय से आते हैं।
जेडीयू ने भी जारी की थी लिस्ट
इससे पहले दिन में जनता दल यूनाइटेड ने 2026 बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। पार्टी ने बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के हस्ताक्षर वाले एक नोटिफिकेशन के जरिये उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की।
इस घोषणा के साथ ही, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी ने विधान परिषद चुनावों के लिए अपनी तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू कर दी हैं, साथ ही सामाजिक प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक मजबूती पर अपना ध्यान केंद्रित करने का संकेत भी दिया है। बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए, जदयू ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से तीन उम्मीदवार उतारे हैं। निशांत कुमार को पटना जिले से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि भारती मेहता को मधुबनी से पार्टी का उम्मीदवार चुना गया है। पश्चिम चंपारण से शिवानी देवी प्रजापति को द्विवार्षिक चुनाव के लिए तीसरे उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि चयन क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक समावेशिता के बीच संतुलन बनाने के पार्टी के प्रयास को दर्शाता है। पिछले महीने 7 मई को निशांत कुमार ने बिहार कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली थी। बाद में उन्हें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई।
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बिहार के मुख्यमंंत्री सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए राबड़ी देवी पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को शेखपुरा में एक जनसभा के दौरान कहा, “यहां किसी की बपौती नहीं हो सकती, ये राजतंत्र थोड़ी है कि आपको जो घर मिला, उसी घर में रहेंगे।” यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…