Patna Minor Girl Molestation News: बिहार की राजधानी के अंतर्गत आने वाले खाजेकलां थाना इलाके में शाम को कोचिंग से घर लौट रही 15 साल की नाबालिग युवती के साथ दो शोहदों ने छेड़छाड़ की। युवती द्वारा विरोध करने पर मारपीट भी। इसको लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज से दोनों ही आरोपियों की पहचान कर ली गई है।

इस घटना को लेकर पटना सिटी पुलिस के अनुमंडल पदाधिकारी-1 राज किशोर सिंह ने कहा है कि केस दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल और आस-पास की सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है। फुटेज में दिख रहे दोनों ही युवकों की पहचान भी हो गई है, पुलिस का कहना है कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अब कार्रवाई जारी है।

युवतियों ने अपनी शिकायत में क्या कहा?

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवती ने पुलिस को दर्ज कराई अपनी शिकायत में कहा है कि वह दो अन्य सहेलियों के साथ कोचिंग से घर लौट रही थी। सोमवार को रास्ते में देर शाम लगभग 7:45 बजे खड़े दो युवक गंदे कमेंट्स करने लगे।

पीड़ित युवती के मुताबिक, जब उन्होंने विरोध किया तब दोनों अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे। जब शोर मचाया तो दोनों मारपीट करने लगे। जब एक साथ तीनों सहेली जोर-जोर से चिल्लाई तो दोनों युवक भागे। घर आकर युवतियों ने अपने परिवार के लोगों को जानकारी दी।

पीड़ित ने खुद की आरोपियों की पहचान

पीड़ित युवती अपने परिजन और सहेलियों के साथ थाने पहुंची और कड़े एक्शन की मांग की। इस पर एसएसपी राज किशोर सिंह की तरफ से कहा गया कि FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिया था, जिसमें दो युवकों की पहचान हो गई है।

पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने युवतियों को ही सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया था और सभी ने पुष्टि की है कि वीडियो में दिख रहे दो युवक ही इस मामले के आरोपी है। एएसपी ने कहा कि जल्द ही छेड़खानी करने वाले आरोपित को पुलिस गिरफ्त होंगे। एएसपी ने बताया कि छात्राओं वाले विद्यालय व महाविद्यालय के आसपास महिला पुलिस गश्त कर रही है।

महिला सुरक्षा पर उठे सवाल

बता दें कि पिछले दो तीन हफ्ते में पटना ही नहीं बल्कि बिहार के अलग जिलों यानी जमुई, समस्तीपुर बांका से भी युवतियों के साथ छेड़छाड़ मारपीट और तमाम तरह की प्रताड़ना वाली खबरें सामने आई है, जिसके चलते बिहार में कानून व्यवस्था और आधी आबादी की सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार आम आदमी के गुस्से का सामना कर रही है।

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बिहार के पटना और बेगूसराय में सतर्कता जांच ब्यूरो ने सोमवार को एक नौकरशाह दंपति से जुड़े चार ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान करीब 80 लाख रुपये नकद, 52.60 लाख रुपये की ज्वेलरी और 6.01 लाख रुपये कीमत की 48 घड़ियां बरामद की गईं। पढ़िए पूरी खबर…