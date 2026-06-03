बिहार के पटना में खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ है। पटना के मुसल्लाहपुर हाट के पास कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर फायरिंग की खबर के बाद शिक्षक खान सर ने बुधवार को राज्य सरकार से पुलिस सुरक्षा की मांग की। खान सर ने कहा कि उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर पूरा भरोसा है। खान सर ने पटना SSP कार्तिकेय के शर्मा और पटना एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह समेत सीनियर पुलिस अधिकारियों को कल रात से आज सुबह तक लगातार सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद भी दिया।

हमें सुरक्षा दी जाए- खान सर

पत्रकारों से बात करते हुए खान सर ने कहा, “हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है। हम बस सरकार से अपील करते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए। जिस तरह से पुलिस ने काम किया है, भरोसा बढ़ा है, और मुझे अपने CM पर पूरा भरोसा है।”

शिक्षक खान सर ने कहा, “हम अब तक पुलिस एक्शन से खुश हैं। हमारी सुरक्षा के लिए पूरी रात 50-60 पुलिस वाले यहां मौजूद थे। मैं हमें सुरक्षा देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देता हूं। हमारा मकसद सभी गरीब छात्रों को पढ़ाना है, लेकिन कुछ लोग इस प्रोसेस में रुकावट डालते हैं। यह एक बेशर्मी वाली हरकत है। मैं छात्रों से अपील करता हूं कि वे किसी भी लड़ाई में शामिल न हों।”

खान सर ने अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि पीड़ित के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। उन्होंने आगे कहा कि FIR दर्ज कर ली गई है और CCTV फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है।

छात्रों का प्रदर्शन

खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर बुधवार सुबह छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई। बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर इंतजार करते और विरोध में नारे लगाते देखे गए, क्योंकि इस घटना के बाद तनाव फैल गया था, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड के घायल होने की खबर है।

एक छात्र ने इंस्टीट्यूट के बाहर समाचार एजेंसी ANI से कहा, “हमें न्याय चाहिए। हमें सुरक्षा चाहिए। हमें सुरक्षा चाहिए।” इस बीच पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 से 12 लोगों की पहचान की है। ANI से बात करते हुए SP सिटी दीक्षा ने कहा, “शामिल लोग सड़क के उस पार मौजूद कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए लगते हैं। अभी सब कुछ वेरिफ़ाई किया जा रहा है। फ़ॉर्मल शिकायतें रिकॉर्ड की जा रही हैं, और आगे की कार्रवाई चल रही है। सभी वीडियो फ़ुटेज की अच्छी तरह से जांच की जा रही है, और सब कुछ वेरिफ़ाई किया जा रहा है। हमें रिपोर्ट मिली है कि एक व्यक्ति घायल हुआ है। उनका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। CCTV फ़ुटेज को एनालाइज किया जा रहा है, अब तक 10 से 12 लोगों की पहचान हो चुकी है।”

पुलिस अधिकारी का बयान

मंगलवार को ANI से बात करते हुए एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि पुलिस बयान रिकॉर्ड कर रही है और मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा “यह मारपीट का मामला है। बताया गया है कि गार्ड को चोटें आई हैं। इसलिए, उसके बयान के साथ-साथ लोकल लोगों के बयान रिकॉर्ड करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। घायल व्यक्ति का अभी इलाज चल रहा है।” घटना के बाद पटना एसएसपी और एसपी समेत सीनियर पुलिस अधिकारी, कई पुलिस टीमों के साथ मौके पर पहुंचे।

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