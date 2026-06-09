पॉपुलर यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर को उनके कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पटना की एक अदालत ने राहत दी है। पटना की जिला अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

खान सर के खिलाफ फायरिंग के मामले में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

फैजल खान पटना के मुसल्लाहपुर इलाके में ‘खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट’ चलाते हैं। फैजल खान ने आरोप लगाया था कि 2 जून को उनके कोचिंग इंस्टिट्यूट के बाहर फायरिंग की गई थी। ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद पर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया था।

पुलिस ने रोशन आनंद सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। रोशन आनंद ने दावा किया था कि खान सर ने खुद ही इस घटना की साजिश रची थी।