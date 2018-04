मरीजों को देखने से पहले धर्म की जानकारी मांग रहा अस्पताल, बताया- धर्म विशेष में होती हैं कुछ आम बीमारियां

राजस्‍थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक अस्‍पताल की ओर से मरीजों का इलाज करने से पहले अजीबोगरीब जानकारी मांगने का मामला सामने आया है। दरअसल, सवाई मान सिंह अस्‍पताल (एसएमएस) के ओपीडी में पंजीकरण कराने के लिए मोबाइल एप्‍प की सुविधा भी उपलब्‍ध है, ताकि मरीजों या उनके परिजनों को लंबी-लंबी कतारों में लगना पड़े। पंजीकरण कराने वाले मरीजों को नाम और बीमारी के बारे में जानकारी के अलावा उपनाम और धर्म का ब्‍यौरा देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे मरीजों के धर्म के बारे में पता लगाया जा सकेगा। इस कदम का मरीजों को उनके धर्म के अनुसार श्रेणीबद्ध करना है, ताकि स्‍वास्‍थ्‍य विभाग किसी खास धर्म में किसी विशेष बीमारी के फैलने की स्थिति में त्‍वरित कदम उठा सके। ‘डीएनए’ के अनुसार, अस्‍पताल के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम मरीजों के ब्‍यौरे का डिजिटल और केंद्रीकृत रिकॉर्ड तैयार करने की दिशा में उठाया गया है। आलोचना होने पर अस्‍पताल प्रबंधन ने इस कदम का बचाव किया है।

The app for Sawai Man Singh hospital, largest govt hospital in Jaipur, asks for mandatory disclosure of religion. Why is it necessary to know a patient's religion? pic.twitter.com/cJ6CTW0L9H

— Mahim Pratap Singh (@mayhempsingh) April 6, 2018