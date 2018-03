VIDEO: दर्द से चिल्लाता रहा मरीज, अटेंडेंट ने सुनने की बजाय मरोड़ डाला हाथ

केरल के प्रतिष्ठित तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज से एक हैरान करने वाली खबर आई है। यहां पर एक नर्स मरीज की सेवा करने की बजाय उसे प्रताड़ित कर रहा था। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एक मेल नर्स मरीज को हाथ को मरोड़ते हुए देखा जा सकता है। न्यूज 18 के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किये गये इस वीडियो में एक पेशेंट तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के आर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती दिख रहा है। पेशेंट के पैरों में पट्टी बंधी हुई है। वीडियो में नर्स मरीज से कुछ बात कर रहा है, लेकिन उसके हाव-भाव से पता चलता है कि वह मरीज को लेटने के लिए कह रहा है।

वीडियो में कुछ ही सेकेंड बाद दिख रहा है कि मेल नर्स पेशेंट को मारने के लिए हाथ उठाता है, तस्वीरों से पता चलता है कि पेशेंट नर्स से कुछ कह रहा है, लेकिन उसकी सुनने के बजाय नर्स ने उसके हाथों को झकझोरता है और उसे मरोड़ देता है। इस दौरान अस्पताल में और भी मरीज मौजूद है, लेकिन कोई कुछ कहने की हालत में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद पेशेंट चिल्लाता है। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की है। इस हरकत को अंजाम देने अटेंडेंट की पहचान कर ली गई है और उसे सस्पेंड कर दिया है।

