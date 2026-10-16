पंजाब के मानसा के एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा को सिख समुदाय के शहीद का दर्जा दिया गया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। परविंदर सिंह झोटा की इस हफ्ते की शुरुआत में हत्या कर दी गई थी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ज्ञानी गरगज और तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी टेक सिंह शुक्रवार को मानसा पहुंचे, ताकि वे शोक संतप्त परिवार से मिल सकें और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकें।

झोटा को मिला सिख समुदाय के शहीद का दर्जा

इस दौरे के दौरान जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने परविंदर सिंह झोटा को सिख समुदाय के शहीद का दर्जा दिया। एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की मंगलवार को मानसा के एक बिजी बाजार में एक मेडिकल स्टोर मालिक ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्टोर मालिक अश्वनी कुमार ने एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर पर गोली चलाई थी, जब वह उससे एक बूढ़े व्यक्ति को नशीली दवा बेचने के बारे में सवाल-जवाब कर रहा था। बाद में अश्विनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने परविंदर की याद में अरदास (सिख प्रार्थना) की। उनके पिता भीम सिंह, परिवार के अन्य लोगों और संगत इस प्रार्थना में शामिल हुए।

युवा ड्रग्स की ओवरडोज का शिकार हो रहे- जत्थेदार

अरदास के दौरान अकाल तख्त के जत्थेदाप ने कहा कि पंजाब के युवा ड्रग्स की ओवरडोज का शिकार हो रहे हैं, जबकि जो लोग ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें गोलियों से मार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भाई परविंदर सिंह झोटा ने नशे की समस्या के खिलाफ लड़ते हुए शहादत प्राप्त की।

उन्होंने कहा कि भाई परविंदर सिंह द्वारा शुरू किए गए एंटी-ड्रग अभियान को और साथ ही न्याय के संघर्ष को ताकत और सफलता मिले, ताकि नशे के कारोबार को खत्म किया जाए सके।

जत्थेदार ने परविंदर सिंह के दोनों बेटों को प्यार से गले लगाया और उन्हें हौसला बनाए रखने और मजबूत बने रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिख समुदाय और पंजाब के लोगों से अपील की कि वे इस शोक-संतप्त परिवार को हर संभल मदद दें।

लड़ते हुए बलिदान का रास्ता चुना- जत्थेदार

परविंदर को शहीद के रूप में सम्मान देते हुए, जत्थेदार ने कहा कि उनके पास जीवन में अन्य विकल्प भी थे, लेकिन उन्होंने लोगों और युवाओं के लिए लड़ते हुए बलिदान का रास्ता चुना। जत्थेदार ने कहा कि नशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं को निशाना बनाया जा रहा और उनकी हत्या की जा रही है।

उन्होंने कहा, किसी व्यक्ति के शरीर को तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसकी विचारधारा को नहीं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के स्वाभिमानी लोग ऐसी घटनाओं का कड़ा विरोध करेंगे।

उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब ने उन कार्यक्रमों को समर्थन किया है, जिनकी घोषणा परविंदर को न्याय दिलाने के लिए गठित समिति द्वारा की जाएगी।

जत्थेदार ने कुछ तत्वों द्वारा इस घटना को हिंदू और सिख समुदायों के बीच टकराव के रूप में पेश करने की कोशिशों के खिलाफ भी चेतावनी दी। आगे कहा कि यह मुद्दा हिंदू-सिख टकराव की नहीं, बल्कि पंजाब के सभी समुदायों द्वारा नशीले पदार्थों के खिलाफ मिलकर किए जा रहे संघर्ष का है।

सरकार से कार्रवाई करने की अपील

जत्थेदार ने सरकार से कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करने वालों की पहचान करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब में सांप्रदायिक उकसावे और ध्रुवीकरण की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि बुधवार को हुए ‘पंजाब बंद’ से यह साबित हो गया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में सभी समुदायों के लोग एकजुटे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नशीले पदार्थों की समस्या को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की है।

यह भी पढ़ें: ‘पिज्जा-कोका-कोला से भी जल्दी घर पहुंच रहा चिट्टा’, पंजाब में नशे और गैंगस्टर राज पर सचिन पायलट ने सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पंजाब में नशे की समस्या और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में चिट्टा (एक तरह का नशीला पदार्थ) लोगों के घरों तक पिज्जा और कोका-कोला से भी तेजी से पहुंच रहा है। पायलट ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में नशा लोगों तक कैसे पहुंच रहा है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें