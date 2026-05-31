दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अपराधिक और सिविल मानहानि का केस किया है। उन्होंने 5 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। उनका कहना है कि AAP के पूर्व मंत्री सौरभ के झूठे सोशल मीडिया पोस्ट से कथित तौर पर यह लगता है कि परवेश सिंह ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) केस में आरोपियों के पक्ष में अपने आधिकारिक पद का गलत इस्तेमाल किया।

एक्साइज पॉलिसी केस में भी मुकदमा झेल रहे सौरभ

बता दें कि सौरभ भारद्वाज AAP की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष भी हैं। वह पहले से ही एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली हाई कोर्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। 20 मई को परवेश साहिब ने दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सौरभ भारद्वाज पर 15 और 16 मई को झूठे, गलत इरादे वाले और बहुत ज़्यादा बदनाम करने वाले ट्वीट करने का आरोप लगाया गया।

परवेश ने क्या कहा?

परवेश सिंह का कहना है कि इन ट्वीट्स में सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि उन्होंने मंत्री के तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करके अपने कथित सहयोगी को लगभग 500 करोड़ रुपये के एक प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया। साथ ही कहा गया कि परवेश सिंह ने स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में असर डाला, जो POCSO केस में आरोपी हैं।

परवेश साहिब सिंह मांग कर रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अलग-अलग नियमों के तहत अपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। जबकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 22 मई को परवेश सिंह और उनके गवाहों से पूछताछ के लिए 9 और 11 जून की तारीख तय की थी।

साथ ही मंत्री परवेश वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक सिविल मानहानि का मुकदमा भी किया है, जिसमें सौरभ भारद्वाज से 5 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा गया है।सिविल मानहानि का मुकदमा 25 मई को ज्यूडिशियल साइड के जॉइंट रजिस्ट्रार गगनदीप जिंदल के सामने लिस्ट किया गया था, जिन्होंने AAP नेता सौरभ भारद्वाज को समन जारी किया है।

सौरभ भारद्वाज के पोस्ट पर परवेश वर्मा ने जताई आपत्ति

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सौरभ भारद्वाज के पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए परवेश वर्मा ने मुकदमे में कहा है कि उन्हें यह जानते हुए या यह मानने का कारण होने पर पब्लिश किया गया था कि वे जनता, साथियों, मीडिया और बड़े पैमाने पर समाज की नज़रों में उनकी रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाएंगे। परवेश साहिब सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने सस्ती पब्लिसिटी के ज़रिए अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जानबूझकर सही तथ्यों को नज़रअंदाज़ करते हुए बीजेपी नेता और स्कूल ट्रस्ट में नियुक्त उनके कथित सहयोगी के बीच एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की।

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