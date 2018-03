गुजरात में एक दंपत्ति ने अपने पांच साल के बच्चे के साथ खुदकुशी कर ली। यहां सूरत के सरथाना जकत नाका इलाके में दंपत्ति ने एक रियाहशी इमारत की 12वीं मंजिल से बच्चे के साथ कूद कर जान दे दी थी। यह घटना बुधवार (28 फरवरी) की बताई जा रही है। दंपत्ति ने यह कदम इसलिए उठाया, क्योंकि वे कर्ज के परेशान थे। यह खुलासा पुलिस ने अपनी छानबीन के आधार पर किया है। कपड़ा कारोबारी और क्रेडिट सोसाइटी के फाउंडर चेयरमैन विजय चतुर भाई वघासिया (35) यहां योगी चौक इलाके में मैजिस्टिका हाइट्स अपार्टमेंट में पत्नी रेखा और बेटे वीर के साथ रहते थे। 28 फरवरी को वह पत्नी और बेटे को लेकर 12वीं मंजिल पर पहुंचे, जहां एक दीवार थी। दीवार फांदने के लिए विजय नीचे से कुर्सी लेकर आए। फिर तीनों वहां से कूद गए।

We have found a suicide note in the husband's pocket which says he was facing financial crunches and was debt-ridden. We are investigating the case: Satish Sharma, City police commissioner pic.twitter.com/YYwyahfuob

