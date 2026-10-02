Bihar News: राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य गुरुवार को सिंगापुर से पटना लौट आईं। सिंगापुर से लौटने के बाद रोहिणी आचार्य को रिसीव करने के लिए खुद उनके पिता लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ उनकी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती भी मौजूद थीं।
एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही रोहिणी ने अपने पिता के पैर छुए और कार में बैठी अपनी मां को गले लगाया। मीडिया से बातचीत में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा, “आगामी दशहरा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लंबे समय बाद पटना आई हूं, कृपया इसे राजनीतिक रंग न दें। यह पूरी तरह से निजी यात्रा है। पापा ने बुलाया था, मैं यहां पर अपने मां-बाप से मिलने आई हूं।”
रोहिणी आचार्य ने छोड़ दिया था घर
बता दें कि पारिवारिक कलह के बाद अपने माता-पिता का घर छोड़ने के लगभग एक साल बाद वह इस दौरे पर आई हैं। पिछले साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनावों में आरजेडी की करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य ने कथित तौर पर तेजस्वी के साथ तीखी बहस के चलते विद्रोह कर दिया और पटना स्थित अपना पैतृक घर छोड़ दिया।
बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने हैरानी जताई कि अपने ही लोग उन लोगों के योगदान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने परिवार की राजनीतिक विरासत का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने एक और रहस्यमय टिप्पणी करते हुए कहा, “जब अहंकार हावी हो जाता है, तो विनाशकारी शक्तियां आंख, नाक और कान बन जाती हैं। ऐसा तब होता है जब ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है।”
सारण लोकसभा चुनाव में असफल रहीं रोहिणी ने पिछले साल नवंबर में सार्वजनिक विवाद के बाद राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा की थी। इस साल मई में लालू मेडिकल चेक-अप के लिए सिंगापुर गए थे और एयरपोर्ट पर रोहिणी ने उनका स्वागत किया था।
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सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वह राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं। जहां एक ओर नई सरकार को लेकर बधाइयों का दौर जारी है, वहीं विपक्ष लगातार तीखे हमले कर रहा है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोला है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…