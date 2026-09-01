Panjab University Student Union Election Results: पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल (PUCSC) के चुनाव नतीजों ने पंजाब और इस क्षेत्र की छात्र राजनीति में एक नया इतिहास रचा है। अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के प्रत्याशी अंकित बिढान ने जीत दर्ज की है। ABVP को पंजाब यूनिवर्सिटी में दूसरी बार ये सफलता मिली है। इस छात्र संघ के चुनावों को पंजाब की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। खास बात यह है कि चारों विजेताओं में से कोई भी मूल रूप से कोई भी पंजाब के नहीं है।

अंकित बिढान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और आम आदमी पार्टी (AAP) समर्थित ‘असोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स’ (ASAP) के प्रत्याशी आदिल बराड़ को 512 वोटों के अंतर से हराया। अंकित को कुल 3,149 वोट मिले, जबकि आदिल बराड़ 2,637 वोटों पर सिमट गए।

पहली बार ABVP की धमक

पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब ABVP ने लगातार दो बार प्रेसिडेंट पद की कुर्सी पर अपना परचम फहराया हो। पिछले साल गौरववीर सिंह सोहल की जीत के बाद इस साल अंकित बिधान की जीत ने यह साबित कर दिया है कि कैंपस में ABVP का प्रभाव अब काफी गहरा हो चुका है।

जीत की घोषणा के बाद समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों और झंडों के साथ जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर नए नवेले अध्यक्ष अंकित बिढान ने कहा, “यह केवल मेरी अकेले की जीत नहीं है, बल्कि यह पूरी Gen Z (युवा पीढ़ी) की जीत है। पिछले काउंसिल के काम और छात्रों के भरोसे के कारण ही हमें यह सफलता मिली है।”

AAP और कांग्रेस के छात्र संगठनों का निराशाजनक प्रदर्शन

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार होने के बावजूद उसकी छात्र इकाई ASAP इस चुनाव में कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ सकी है। साल 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कैंपस में ‘आप’ का जो दबदबा बना था, वह अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। पूरी ताकत लगाने के बावजूद ASAP प्रेसिडेंट पद की रेस में पिछड़ गई है। यह ऐसा वक्त है, जब अगले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं।

वहीं दूसरी ओर बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के लिए यह चुनाव बेहद निराशाजनक साबित हुआ है। NSUI के उम्मीदवार गुरनाम सिंह सिद्धू 2,263 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। इतना ही नहीं, NSUI काउंसिल के बाकी तीन मुख्य पदों में से किसी पर भी जीत दर्ज करने में नाकाम रही।

आखिरी वक्त में ‘SOI’ के समर्थन ने पलटा पूरा गेम

इस चुनाव में ABVP की जीत के पीछे सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक शिरोमणि अकाली दल (SAD) के छात्र संगठन ‘स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया’ (SOI) का समर्थन रहा। चुनाव से ठीक पहले SOI ने ABVP उम्मीदवार अंकित बिधान को खुला समर्थन देने का ऐलान किया था।

अंतिम समय में हुए इस राजनीतिक तालमेल ने वोटों का ऐसा समीकरण बनाया जिसने ABVP के पक्ष में माहौल पूरी तरह झुका दिया। हरियाणवी, जाट और पंजाबी छात्रों के वोटों के इस एकमुश्त ध्रुवीकरण का जवाब विपक्षी दलों के पास नहीं था।

सुबह लॉ डिपार्टमेंट में हुआ था भारी हंगामा

चुनाव नतीजों का सफर हालांकि पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं रहा। सुबह करीब 9 बजे मतदान शुरू होने के कुछ ही देर बाद लॉ डिपार्टमेंट में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि वोटिंग के दौरान एंट्री गेटों को बार-बार बंद किया जा रहा था, जिससे कई छात्र वोट डालने से वंचित हो रहे थे। गेट बंद होने से नाराज छात्रों ने विभाग के बाहर एकत्र होकर मानव श्रृंखला बनाई और DSW मुर्दाबाद तथा PU प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

पुलिस कार्रवाई और DSW के आश्वासन से शांत हुआ विवाद

हंगामे के दौरान यूआईएलएस (UILS) के छात्र मोहम्मद कामिल को सुरक्षाकर्मियों द्वारा जबरन हिरासत में लिए जाने के बाद माहौल और गर्मा गया। कामिल का कहना था कि वह सिर्फ छात्रों के वोट देने के अधिकार की मांग कर रहे थे। वहीं लॉ के छात्र राहुल चौहान ने आरोप लगाया कि तैनात पुलिस बलों द्वारा छात्रों पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा था।

मामले को बढ़ता देख DSW प्रो. योगेश रावल दोपहर करीब 12:15 बजे मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को आश्वासन दिया कि मुख्य द्वारों की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और समय पर पहुंचे सभी पात्र छात्रों को वोट डालने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

अन्य तीन मुख्य पदों पर क्या रहा नतीजा?

भले ही ABVP ने प्रेसिडेंट पद की सबसे बड़ी कुर्सी अपने नाम की, लेकिन छात्रों ने पूरी काउंसिल के लिए एक विभाजित जनादेश दिया। काउंसिल के बाकी तीन प्रमुख कार्यकारी पदों पर अलग-अलग संगठनों के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। उपाध्यक्ष के तौर पर ‘पंजाब यूनिवर्सिटी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन’ के अरमान सिंह भिंडर ने 3,322 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने आकांक्षा ठाकुर (2,818 वोट) को हराया।

इसके अलावा महासचिव निर्दलीय उम्मीदवार ध्यान सिंह (समीर) ने इस चुनाव में सबसे ज्यादा 4,045 वोट हासिल कर सबको चौंका दिया। उन्होंने आर्यन सहारन (3,678 वोट) को मात दी। सह-सचिव पद के लिए UIAMS के छात्र और निर्दलीय प्रत्याशी विशाल बामल ने 3,506 वोट पाकर जीत हासिल की, जिन्होंने देवराज सिंह नैन (2,338 वोट) को हराया।

नए पदाधिकारियों से जुड़ी जानकारी

अध्यक्ष अंकित बिढान की बात करें हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले अंकित पीयू के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन से रिसर्च स्कॉलर हैं। दूसरी ओर उपाध्यक्ष अरमान सिंह भिंडर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के रहने वाले है और लॉ ग्रेजुएट हैं और फिलहाल उर्दू में एम.ए. कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय बाहरी मदद के बिना छात्रों के सीधे समर्थन को दिया।

महासचिव ध्यान सिंह समीर हरियाणा के फतेहाबाद के निवासी है। UILS से जुड़े ध्यान सिंह ने प्रतिद्वंद्वियों पर तंज कसते हुए कहा, “मैंने वोट के लिए फ्री में चॉकलेट नहीं बांटी, छात्र अब सिर्फ चॉकलेट से खुश होने वाले नहीं हैं।” सह सचिव विशाल बामल हरियाणा के हिसार निवासी हैं। UIAMS में एमबीए के छात्र हैं और उन्होंने अपने सहयोगियों व समर्थकों का आभार जताया।

चंडीगढ़ के प्रमुख कॉलेजों में भी दिखा गठबंधनों का जोर

पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा चंडीगढ़ के 9 प्रमुख कॉलेजों में भी छात्र संघ चुनाव के नतीजे जारी किए गए हैं। इनमें से 6 कॉलेजों में प्रमुख छात्र गठबंधनों ने जीत का परचम लहराया, जबकि 3 कॉलेजों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी। खास बात यह रही कि तीनों निर्दलीय जीत महिला कॉलेजों में देखने को मिलीं। एसडी कॉलेज (SD College, Sector 32) में SDCU+NSUI+HIMSU गठबंधन के अभिराज सिंह अध्यक्ष चुने गए, वहीं डीएवी कॉलेज में HSA+ISO+HPSU+SOPU गठबंधन से दीपहांशु ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की।

विधानसभा चुनाव से पहले अहम क्यों?

पंजाब यूनिवर्सिटी की राजनीति को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की मुख्यधारा की राजनीति की ‘नर्सरी’ माना जाता है। चुनाव अभियान के दौरान हॉस्टल अलॉटमेंट, लाइब्रेरी एक्सेस और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे थे।

कैंपस में ABVP का दोबारा मजबूत होना और सत्ताधारी AAP के छात्र संगठन का पिछड़ना इस बात का संकेत है कि शायद युवा वर्ग मौजूदा नीतियों और सुविधाओं से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। आने वाले समय में 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को युवाओं के इस रुख पर गंभीरता से विचार करना होगा।

पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव का रिजल्ट आ गया है। इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अंकित बिढान चुनाव जीत गए हैं। बता दें कि इस चुनाव में एबीवीपी और शिरोमणि अकाली दल की स्टूडेंट विंग स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (SOI) ने यह चुनाव गठबंधन करके लड़ा था। पढ़िए पूरी खबर…