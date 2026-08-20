उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटों को लेकर नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में बड़ी संख्या में गए दलित वोट अब लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के निशाने पर हैं। बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपना आधार बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

चिराग पासवान की रणनीति को मोटे तौर पर ‘3’’ फॉर्मूले के तौर पर देखा जा रहा है- पासी, पासवान और पंडित। पार्टी एक तरफ गैर-जाटव दलितों के बीच अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कवायद भी शुरू कर चुकी है।

पार्टी पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत कर रही है, जहां पासी और पासवान समुदाय की अच्छी संख्या है। पार्टी नेताओं का दावा है कि पूर्वांचल में दो लाख से अधिक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार किया जा चुका है और बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने की कवायद जारी है।

दलित वोटों के लिए चिराग का नया दांव

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 33 सीटों पर सिमट गई। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ाई और कांग्रेस के साथ गठबंधन के जरिए बीजेपी के खिलाफ मजबूत सामाजिक समीकरण तैयार किया।

एलजेपी (रामविलास) इसी बदले हुए राजनीतिक माहौल में अपने लिए जगह तलाश रही है। पार्टी का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने से दलित वोट बैंक में एक बड़ा राजनीतिक स्पेस पैदा हुआ है, जिसे वह भर सकती है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, उत्तर प्रदेश का दलित समाज बीजेपी से पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि एलजेपी (रामविलास) को लेकर उसके भीतर वैसी राजनीतिक दूरी नहीं है। पार्टी इसी स्थिति को अपने विस्तार के अवसर के तौर पर देख रही है।

गैर-जाटव दलितों पर सबसे ज्यादा जोर

उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21 प्रतिशत मानी जाती है। इनमें जाटव समुदाय की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। जाटवों का एक बड़ा हिस्सा अब भी मायावती की बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में एलजेपी (रामविलास) ने अपनी रणनीति गैर-जाटव दलित समुदायों पर केंद्रित की है।

पासी समुदाय जाटवों के बाद राज्य का एक प्रमुख दलित समूह है। पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में इसकी मजबूत मौजूदगी है। बिहार से सटे इलाकों में पासवान समुदाय की राजनीतिक और सामाजिक उपस्थिति भी एलजेपी (रामविलास) के लिए अनुकूल मानी जा रही है।

पार्टी का आकलन है कि अगर पासी, पासवान और दूसरे गैर-जाटव दलित समुदायों के बीच वह अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में सफल होती है तो यूपी के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी मुकाबले का गणित बदल सकता है।

दलित चौपाल से पदयात्रा तक, जमीनी तैयारी

दलित मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए पार्टी ने कई स्तरों पर अभियान शुरू किया है। पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों में दलित चौपाल आयोजित की जा रही हैं। इसके बाद पदयात्राओं और ‘नवसंकल्प महासभाओं’ के जरिए व्यापक मतदाता संपर्क अभियान चलाने की योजना है।

‘नवसंकल्प महासभा’ का प्रयोग एलजेपी (रामविलास) ने बिहार में भी जमीनी राजनीतिक अभियान के तौर पर किया था। पार्टी अब इसी मॉडल को उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करना चाहती है। संगठन के स्तर पर बूथ समितियों को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। पार्टी की कोशिश केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय लगातार जमीनी मौजूदगी बनाने की है।

दलितों के साथ ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश

चिराग पासवान की पार्टी की रणनीति सिर्फ दलित वोटों तक सीमित नहीं है। पार्टी ब्राह्मण मतदाताओं के बीच भी अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए अलग-अलग जिलों में मंदिरों में ‘चाणक्य चौपाल’ आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए एक नया नारा भी तैयार किया है- “पंडित-पासी-पासवान, धरती गूंजे आसमान।” यह नारा बिहार में इस्तेमाल किए गए पार्टी के पुराने नारे की तर्ज पर तैयार किया गया है।

एलजेपी (रामविलास) का लक्ष्य इस सामाजिक समीकरण के जरिए अपने आधार को दलित राजनीति से आगे बढ़ाना है। पार्टी मानती है कि अगर गैर-जाटव दलितों के साथ ब्राह्मण मतदाताओं के एक हिस्से को जोड़ा जा सका तो कई सीटों पर वह प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है।

अखिलेश के लिए क्यों बढ़ सकती है चुनौती?

2024 में समाजवादी पार्टी को दलित वोटों का फायदा मिला था। पार्टी ने परंपरागत राजनीतिक समीकरणों से हटकर सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को मौका दिया। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद की जीत को इसी रणनीति की बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया।

एलजेपी (रामविलास) का दावा है कि अवधेश प्रसाद की जीत में पासी वोटों के ध्रुवीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब पार्टी इसी समुदाय के बीच अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश कर रही है।

अगर एलजेपी (रामविलास) गैर-जाटव दलित मतदाताओं के बीच कुछ प्रभाव बनाने में सफल होती है, तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के 2024 वाले सामाजिक गठजोड़ पर पड़ सकता है। खासकर पूर्वांचल और मध्य यूपी की सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है।

मायावती के कमजोर पड़ने का फायदा उठाने की कोशिश

एलजेपी (रामविलास) के लिए सबसे बड़ा अवसर बहुजन समाज पार्टी का लगातार कमजोर होना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी केवल एक सीट जीत सकी थी और उसका वोट शेयर घटकर करीब 12.88 प्रतिशत रह गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसका वोट शेयर करीब 9.4 प्रतिशत रहा।

बीएसपी के कमजोर होने से दलित राजनीति में खाली हुई जगह को लेकर कई दल सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी ने 2024 में इसका फायदा उठाया, जबकि अब चिराग पासवान की पार्टी गैर-जाटव दलित वोटों के बीच अपनी दावेदारी पेश कर रही है।

यूपी में पुराना रिकॉर्ड नहीं रहा मजबूत

हालांकि उत्तर प्रदेश में एलजेपी (रामविलास) का राजनीतिक इतिहास बहुत मजबूत नहीं रहा है। पार्टी को राज्य में अपनी सबसे उल्लेखनीय सफलता 2002 के विधानसभा चुनाव में मिली थी, जब उसके टिकट पर राजा राम पांडेय ने गड़वारा सीट जीती थी। पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह ने भी रारी सीट से जीत हासिल की थी।

2022 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी (रामविलास) ने बीजेपी से गठबंधन नहीं होने के बाद अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिली और उसका वोट शेयर महज 0.01 प्रतिशत रहा। अब पार्टी इस पुराने प्रदर्शन को पीछे छोड़कर नए सिरे से संगठन खड़ा करने का दावा कर रही है।

बीजेपी को भी हो सकता है फायदा

दिलचस्प बात यह है कि एलजेपी (रामविलास) का यूपी में मजबूत चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, फिलहाल उत्तर प्रदेश में एलजेपी (रामविलास) के साथ गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि, पार्टी अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है, तो वह बीजेपी के साथ हो या उसके बिना, इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है।

यानी चिराग पासवान के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ संगठन विस्तार का मैदान नहीं है, बल्कि 2027 में बड़ा राजनीतिक प्रयोग भी साबित हो सकता है। अगर ‘पंडित-पासी-पासवान’ का 3P फॉर्मूला जमीन पर चल गया, तो अखिलेश यादव के सामने 2024 में तैयार हुआ सामाजिक समीकरण बचाए रखना एक नई चुनौती बन सकता है।

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