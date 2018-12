पाकिस्तानी जेल में 6 साल बिताने के बाद हामिद निहाल अंसारी भारत लौट चुके हैं। जिसके बाद आज वो महाराष्ट्र में अपने घर पहुंचे जहां परिवार और दोस्तों ने उनका जमकर स्वागत किया। मुंबई एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से कहा- मैं अपने परिवार के साथ जश्न मनाना चाहता हूं। मैं इसके बाद नौकरी करूंगा और बाद में शादी करके सेटल हो जाउंगा। इसके साथ ही हामिद ने कहा कि फेसबुक पर प्यार नहीं करना।

अंसारी ने बताए ये तीन सबक

अंसारी ने बताया कि उसे पिछले 6 सालों में तीन सबक मिले हैं। जिसमें शामिल है कि फेसबुक पर किसी का भी भरोसा मत करो, अपने माता-पिता से झूठ मत बोलो और अपनी सरकार पर भरोसा रखो। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान की जेल में उन्हें किस तरह की यातना का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं।

कौन हैं हामिद निहाल अंसारी

33 साल के हामिद निहाल अंसारी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनको पाकिस्तान में 2012 में कथित तौर पर अफगानिस्तान के जरिए अवैध रूप से उसके यहां प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया था। अंसारी वहां एक लड़की से मिलने के लिए पहुंचे थे जिससे उनकी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। पाकिस्तान के अधिकारियों ने उन पर जासूसी का आरोप लगाया था।

Never fall in love on Facebook#HamidNihalAnsari https://t.co/0cAhzFYEZj

— Sanjay Bragta (@SanjayBragta) December 20, 2018