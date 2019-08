पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने इतिहास और भूगोल को लेकर भयंकर गलतियां कर डालीं। भारत के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) उन पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘खुदा का शुक्र है यह शख्स मेरा इतिहास या भूगोल का शिक्षक नहीं रहा।’

Thank you Oh Lord, for ensuring that this gentleman was not my History or Geography teacher… pic.twitter.com/cIGxX0UdSh

— anand mahindra (@anandmahindra) August 25, 2019