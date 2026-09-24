महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में पाकिस्तान में बनी ‘गोरी ब्यूटी क्रीम’ के नकली पैक बेचने के आरोप में एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसकी दुकान पर छापा मारकर ‘मेड इन पाकिस्तान’ लेबल वाली क्रीम के 23 पैकेट बरामद किए। भारत में पाकिस्तान से सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान 39 वर्षीय प्रकाश मनोहरलाल गुरु के रूप में हुई है। वह पिंपरी का रहने वाला है। पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस की एंटी-टेररिस्ट ब्रांच (ATB) ने बुधवार को नदी रोड स्थित शक्ति कॉस्मेटिक्स शॉप पर छापा मारकर यह कार्रवाई की।

23 पैकेट बरामद, कीमत 550 रुपये

पुलिस को सूचना मिली थी कि दुकान पर ‘गोरी ब्यूटी क्रीम’ के नकली पैक बेचे जा रहे हैं। इसके बाद बुधवार दोपहर पुलिस टीम ने दुकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान क्रीम के 23 पैकेट मिले। इन सभी पर ‘मेड इन पाकिस्तान’ लिखा था और खुदरा कीमत 550 रुपये दर्ज थी।

पुलिस का कहना है कि दुकानदार कथित तौर पर ज्यादा मात्रा में ऑर्डर मिलने पर क्रीम के और पैकेट उपलब्ध कराने के लिए तैयार था। बरामद क्रीम के पैकेटों को आगे की जांच के लिए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को सौंपा जाएगा।

पाकिस्तान की कॉस्मेटिक क्रीम पर पहले भी चेतावनी

यह कार्रवाई उस समय हुई है जब केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने पाकिस्तान से आने वाले बिना मंजूरी वाले कॉस्मेटिक उत्पादों को लेकर चेतावनी जारी की है। इसमें ‘गोरी ब्यूटी क्रीम’ और ‘चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम’ भी शामिल हैं।

अलर्ट में बताया गया कि इन क्रीम में तय सीमा से ज्यादा भारी धातुएं पाई गई हैं। महाराष्ट्र FDA ने भी ‘गोरी ब्यूटी क्रीम’ में अनुमत सीमा से ज्यादा पारा (Mercury) और सीसा (Lead) होने को लेकर चेतावनी दी है। विभाग ने लोगों से ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है।

कॉपीराइट एक्ट के तहत भी मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार, इस मामले में एसएमसी टॉयलेट्रीज के रायसोद्दीन इनामदार ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि लाहौर की ‘गोरी कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड’ ने अपनी कंपनी के नाम पर बिकने वाले नकली उत्पादों पर नजर रखने की जिम्मेदारी मुंबई की एसएमसी टॉयलेट्रीज को दी है।

पुलिस के अनुसार, प्रकाश गुरु के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत धोखाधड़ी और कॉपीराइट एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन नकली उत्पादों की सप्लाई कहां से हुई और इन्हें बनाया कहां गया था।

दो महीने पहले भी हुई थी कार्रवाई

एंटी-टेररिस्ट ब्रांच के पुलिस निरीक्षक वी. डी. राउत ने बताया कि करीब दो महीने पहले निगडी में भी एक दुकानदार के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। उस मामले में ‘गोरी कॉस्मेटिक्स कंपनी’ के नाम से साबुन बेचने का आरोप था। राउत के मुताबिक, जांच की जा रही है कि ये नकली उत्पाद भारत में बनाए जा रहे हैं या विदेश से तैयार होकर यहां पहुंच रहे हैं।

2 मई 2025 को पाकिस्तान से सामान के आयात पर लगा प्रतिबंध

पुलिस ने बताया कि भारत में ‘मेड इन पाकिस्तान’ लिखे कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मांग रही है। हालांकि, पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने 2 मई 2025 को पाकिस्तान से सभी सामान के आयात या ट्रांजिट पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें बाजार में ‘मेड इन पाकिस्तान’ टैग वाले प्रतिबंधित उत्पाद बिकते दिखाई दें तो इसकी जानकारी पुलिस को दें।

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