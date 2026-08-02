पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई झारखंड के एक 22 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए बंगाल में जासूसी का नेटवर्क बनाने के फिराक में था। पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने दावा किया कि इन्फ्लुएंसर कथित तौर पर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में बैठके हैंडलर्स के संपर्क में था।

एसटीएफ ने दावा बर्दवान से मोहम्मद हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद किया है। आगे एसटीएफ ने बताया कि वह पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़ा हुआ था। पूछताछ के आधार पर एसटीएफ ने झारखंड के साहिबगंज से अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया है। दोनों पर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया है।

इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी दोस्ती

एसटीएफ के मुताबिक, अर्पिता सरकार की दोस्ती हमीम से चार साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। बाद में पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटिव्स ने उससे डायरेक्ट संपर्क किया और उसे बंगाल में खुफिया जानकारी जुटाने वाला नेटवर्क बनाने के लिए तैयार करने की कोशिश की, जिससे बड़े पुलिस अधिकारियों और प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाकर गोपनीय जानकारी हासिल की जा सके।

एसटीएफ ने बताया कि अर्पिता सरकार कथित तौर पर एन्क्रिप्टेड फ्लेटफॉर्म- जैसे Discord, Telegram, Element X और Session का प्रयोग करके हैंडलर्स के संपर्क में थी। एसटीएफ “Rana”, “Uzair”, एक खास हाई-प्रोफाइल हैंडल “Abid Jatt333” और “Hammad” जैसे नामों से चलाए जा रहे अकाउंट्स से मिले डेटा में चेक कर रही है। साथ ही उन अन्य लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें शायद भर्ती किया गया हो।

दो विदेशी सिम भी बरामद

जांच करने वालों के मुताबिक, हामिम ने कथित तौर पर अर्पिता सरकार को वॉट्सऐप का इस्तेमाल न करने और डिस्कॉर्ड जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए बातचीत करने के लिए कहा था। पुलिस ने अर्पिता से दो मोबाइल और हामिम से एक आईफोन के साथ यूके (ब्रिटेन) और मैक्सिको में जारी किए गए दो विदेशी सिम कार्ड जब्त किए हैं। इन डिवाइस को जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है।

पाकिस्तानी डॉन के गिरोह ने बुलाया था दुबई

एसटीएफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ग्रुप के हैंडलर्स ने हामिम और अर्पिता दोनों को दुबई भी बुलाया था, लेकिन हामिम के पास पासपोर्ट न होने के कारण यह मीटिंग नहीं हो सकी।

दोनों चार साल से रिलेशनशिप में थे

पत्रकारों से बात करते हुए एसटीएफ के इंस्पेक्टर जनरल गौरव शर्मा ने बताया कि दोनों पिछले करीब चार साल से रिलेशनशिप में थे और आरोप लगाया कि हामिम ने पिछले कुछ माह में अपने क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अपने इस रिश्ते का इस्तेमाल किया।

गौरव शर्मा ने आगे कहा, जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि हैंडलर्स बार-बार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की आवाजाही, खासकर बिना सुरक्षा वाली आवाजाही के बारे में जानकारी मांगते थे।

अधिकारी ने कहा, “वे बार-बार मुख्यमंत्री की आवाजाही के तरीकों के बारे में जानकारी मांगते थे और उसे ऐसी जानकारी की पुष्टि करने और रिपोर्ट करने का निर्देश देते थे।”

पुलिसकर्मियों और नेताओं से संपर्क बनाना शुरू कर दिया था

एसटीएफ ने आगे कहा कि अर्पिता सरकार ने नेटवर्क के हिस्से के तौर पर पुलिसकर्मियों और राजनीतिक हस्तियों से संपर्क बनाना शुरू कर दिया था। सूत्रों से पता चला है कि सीमा पार के हैंडलर्स उसके नेटवर्क का इस्तेमाल करके हनीट्रैप, अपहरण और टारगेटेड हत्याओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।

एसटीएफ का यह भी मानना ​​है कि ISI अर्पिता को ज्योति जैसा ऑपरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी ज्योति जासूसी की एक पुरानी संदिग्ध थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान राज्य के गोपनीय राज हासिल करने के लिए पाकिस्तानी जासूसों से जुड़ी थी।

फैक्ट्री में चला रहा था आरोपी

हावड़ा के पिलखाना में एक जगह पर हमीम कथित तौर पर एक फैक्ट्री यूनिट चलाता था। उसके मालिक मोहम्मद अली ने कहा कि उन्हें अपने किराएदार की कथित गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

मोहम्मद अली ने कहा, “वहां तीन लोग काम करते थे। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वह ऐसी गतिविधियों में शामिल था। मैंने वह जगह किराए पर दी थी क्योंकि मैं उसके पिता को जानता था।”

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