दिल्ली पुलिस द्वारा पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी पर सख्ती बरतने का मामला सामने आया है। पाकिस्तानी डिप्लोमैट पर आरोप है कि दिल्ली के एक बाजार में उसने एक महिला के साथ बहस की थी। अधिकारी को महिला के साथ बहस करने का खामियाजा तब भुगतना पड़ा जब पुलिस ने उसे तलब कर लिया। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को रविवार (13 जनवरी) की शाम दिल्ली पुलिस ने बुला लिया और जब उसने राजधानी के बाजार में एक महिला के साथ बहस करने को लेकर लिखित में माफी मांगी तब उसे जाने दिया। वह महिला कौन थी जिसके साथ पाकिस्तानी डिप्लोमैट ने बहस की, इस बात की जानकारी नहीं लग पाई है और न ही पाकिस्तानी डिप्लोमैट के बारे में ज्यादा जानकारी सामने आई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मामले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय से बात की है।

अखबार की वेबसाट पर प्रकाशित खबर के मुताबिक राजनयिक स्रोतों के हवाले से कहा गया है कि पाक उच्चायोग के अधिकारी को गिरफ्तार करना वियना सम्मेलन का उल्लंघन है और पाकिसान ने यह स्पष्ट किया है कि उसे ऐसी किसी भी घटना का प्रतिकार करने का अधिकार है। इस्लामाबाद ने कहा है कि भारत ने राजनयिक संबंधों के लिए वियना सम्मेलन का उल्लंघन किया है। वेबसाइट के मुताबिक पिछले वर्ष मार्च में नई दिल्ली में पाक उच्चायोग के उच्च स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा था कि पिछले तीन दिनों से तरह-तरह के उत्पीड़न के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा था।

