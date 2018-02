जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, मोर्टार से दागे गोले

पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गुरुवार (8 फरवरी) को एक बार फिर से सीमा पार से गोलीबारी की है। पाकिस्तानी रेंजर शाम 4:20 बजे नियंत्रण रेखा से लगते कृष्णा घाटी सेक्टर में उकसावे वाली कार्रवाई के तहत अचानक से गोले बरसाने लगे। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया। पड़ोसी देश पिछले कुछ महीनों से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। गोलीबारी की आड़ में आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में सीमा से लगते इलाकों में 4 फरवरी को पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा जबर्दस्त फायरिंग की गई थी। इसमें भारतीय सेना के एक कैप्टन समेत चार जवान शहीद हो गए थे। संघर्ष विराम उल्लंघन में कई निर्दोष नागरिक भी घायल हो गए थे। भारतीय सुरक्षाबलों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसमें पाकिस्तान के 15 जवान मारे गए थे। इसके अलावा पड़ोसी देश की सेना को व्यापक नुकसान पहुंचा था।

Pakistan Army initiated unprovoked and indiscriminate firing of small arms, automatics and mortars from 1620 hours in Krishna Ghati sector along the Line of Control. Indian Army is retaliating. #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) February 8, 2018