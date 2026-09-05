उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को शनिवार सुबह बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मस्जिद गिराने को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बसपा प्रमुख मायावती के बयान के बाद अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा कि यह (भाजपा) इलेक्शन जीतने के लिए, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं।

ओवैसी ने कहा कि यह (भाजपा) इलेक्शन जीतने के लिए मंदिरों को तोड़ रहे हैं। दरगाहों-कब्रिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को टॉरगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में जो गारंटी दी गई है। उसको नहीं मानते हैं। ओवैसी ने कहा कि सहारनपुर का कलेक्टर ऑफिस बाद में आया है, जबकि मस्जिद पहले की है।

AIMIM चीफ ने कहा कि जब पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट पास हो रहा था तब मैंने पुकार-पुकार कर रहा कि देखो मस्जिदों को टारगेट करेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे यह लोग और यही हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मस्जिदों से नफरत करते हैं। इसीलिए आज कानून को दरकिनार करके, संविधान की धज्जियां उड़ाकर इस तरह की हरकत की गई।

मस्जिद पहले थी, कलेक्ट्रेट बाद में आया- ओवैसी

इससे पहले भी सहारनपुर मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा, “सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मौजूद मस्जिद को आज सुबह 5 बजे ढहा दिया गया। क्या मुसलमानों के लिए अब मज़हबी आज़ादी का संवैधानिक हक़ भी नहीं बचा है? हमारी इबादतगाहों पर बार-बार कमज़ोर और मनगढ़ंत वजहों के नाम पर बुलडोज़र क्यों चलाया जाता है?मस्जिद कमेटी ने 1911 के दस्तावेज़ अदालत में पेश करके यह साबित करने की कोशिश की कि यह मस्जिद कलेक्ट्रेट से पहले से मौजूद थी। एक सदी से भी ज़्यादा वक़्त से वहां लगातार नमाज़ होती रही है। यानी यह कोई आज खड़ी कर दी गई इमारत नहीं है, बल्कि लंबे अरसे से एक इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। यही वक़्फ़ बाय यूज़र की बुनियाद है, जिसे क़ानून में भी मान्यता मिली है।”

AIMIM चीफ ओवैसी ने आगे कहा, “Limitation Act का भी यही उसूल है कि हुकूमत किसी ज़मीन पर एक सदी से ज़्यादा पुरानी, खुलेआम और लगातार चली आ रही क़ब्ज़ेदारी को अचानक नज़रअंदाज़ करके एक दिन उठे और कहे कि अब यह ज़मीन हमारी है। जब एक सदी से ज़्यादा अरसे से खुला और लगातार क़ब्ज़ा रहा है, तो रियासत यह कैसे मान सकती है कि क़ब्ज़ा कल से शुरू हुआ था? हुकूमत की दलील को मान भी लें, तो इतने लंबे अरसे की क़ब्ज़ेदारी के बाद adverse possession का सवाल तो उठेगा ही। मस्जिद पहले थी, कलेक्ट्रेट बाद में आया। कुछ लोगों को शायद मस्जिद दिख जाने पर भी तकलीफ़ होती है। लेकिन यह उनका मसला है, हमारा नहीं। नज़र फेरनी है तो फेर लो। लेकिन अपनी खुन्नस मिटाने के लिए हमारी मस्जिद पर बुलडोज़र नहीं चला सकते।मेरी मज़हबी आज़ादी आपकी रहम-ओ-करम पर मुबनी नहीं है।”

‘मस्जिदों को अवैध बताकर उनको ध्वस्त करना ठीक नहीं’, मायावती ने सहारनपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवाल

सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। शनिवार सुबह प्रशासन ने अवैध मस्जिद को गिराने का काम शुरू किया। इस दौरान एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा कि मस्जिदों को काफी आपाधापी में अवैध बताकर उनको ध्वस्त करने का जो सरकारी अभियान चल रहा है वह ठीक नहीं है। पढ़ें पूरी खबर।