उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR के तहत पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस लिस्ट को जारी किया और लिस्ट से जुड़े आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि यूपी में करीब 19 लाख नए वोटर बढ़ गए हैं जिसके बाद प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या बढ़कर 13.58 हो गई है।

आयोग की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में अब पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,38,58,510 है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 6,20,06,353 है। वहीं कुल वोटर्स की संख्या 13,58,68,905 पहुंच गई है। इसमें 11,83,352 वोटर्स 18-19 साल के यानी Genz हैं।

16 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं वोटर्स

आयोग ने इस दौरान बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने या किसी तरह की गड़बड़ी होने पर मतदाताओं को 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक अपना दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। इसके अलावा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम-पते समेत अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। मतदाता सूची में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।

यूपी में हिंदू वोट कटने के सवाल पर क्या बोले चुनाव अधिकारी?

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी से जब प्रदेश में हिंदू वोटर्स के नाम कटने के दावे से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उनके डेटाबेस में धर्म या राजनीति से जुड़े आंकड़े नहीं होते। बता दें कि यूपी में 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कटने का दावा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया था। इसको लेकर नवदीप रिणवा ने आगे कहा कि मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी से यह पॉसिबल है पीडीएफ को कंवर्ट करें और डेटाबेस बनाकर उसका एनालिसिस करें। उन्होंने कहा कि मार्केट में कई एप और सॉफ्टवेयर हैं जो सेग्रीगेशन देते हैं।

क्या कहा था सीएम योगी ने?

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि SIR के बाद करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नहीं हैं। सीएम योगी के दावे के मुताबिक, “करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नहीं मिले। करीब 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन उनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं। 18-19 साल के करीब 4.5 लाख युवा मतदाताओं के नाम भी सूची में नहीं होने का दावा किया गया था।” योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि SIR के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 फीसदी की वृद्धि हुई है।

VIDEO | Lucknow: Addressing a press conference, UP Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa says, "Many people believe that voters are added or deleted only during the revision process. There is also a misconception that no Form 6 or Form 7 can be submitted, and no corrections can… pic.twitter.com/eOLui2iyM5 — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026

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यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष बीजेपी ने चुनाव प्रचार को लेकर अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी अपने कैंपेन को कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा और अलग-अलग वेलफेयर स्कीम के लाभार्थियों तक पहुंच बनाने पर अधिक फोकस करेगी। यह फैसला सोमवार को मथुरा में शुरू हुई पार्टी की दो दिवसीय रणनीतिक बैठक के पहले दिन लिया गया। यहां पढ़ें पूरी खबर…