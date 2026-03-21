ईद के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उत्तम नगर में हाल ही में हुई हत्या के बाद तनाव को देखते हुए द्वारका जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

पुलिस ने 100 से अधिक नाके लगाए हैं और संवेदनशील इलाकों में चौराहों व इमारतों की छतों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है। हस्तसाल गांव और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र बलों की संयुक्त तैनाती भी की गई है।

वहीं, मध्य जिला पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास फ्लैग मार्च निकालकर लोगों में भरोसा जगाने का प्रयास किया। मस्जिदों, ईदगाहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। लगातार गश्त और वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी तरह की भड़काऊ सामग्री को तुरंत रोका जा सके।

उत्तम नगर में क्या हुआ था?

गौरतलब है कि चार मार्च को होली के दिन जेजे कालोनी में दो परिवारों के बीच झगड़े में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा बढ़ने से स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में है, लेकिन चिंता अब भी बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि ईद के दौरान भी शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च जारी रहेंगे। इस पूरे मामले को डिटेल में समझने के लिए यहां क्लिक करें