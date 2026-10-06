समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए यूपी का अगला चुनाव कितना अहम है यह उनकी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट से पता चल गया है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपने X अकाउंट से एक पोस्ट के जरिए कहा कि उनकी निगाहें 3 पर नहीं बल्कि 403 पर है।

अखिलेश यादव की इस सोशल मीडिया पोस्ट का सीधा मतलब राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से है। अखिलेश की इस पोस्ट ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। अब माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना तीसरा उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी।

सिर्फ 2 ही उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजेगी सपा?

बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2 कैंडिडेट के नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी। उन उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। कई दिनों से इस बात की चर्चा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 ही कैंडिडेट के नामों का ऐलान करेगी, लेकिन अब अखिलेश के इस ट्वीट के बाद काफी हद तक यह बात साफ हो गई है कि सपा सिर्फ 2 उम्मीदवारों को ही राज्यसभा भेजेगी। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद सपा के 2 और BJP के 8 राज्यसभा उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनना तय है।

सपा के दो राज्यसभा उम्मीदवार कौन हैं?

समाजवादी पार्टी ने जिन दो नामों का ऐलान किया था उनमें पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव शामिल हैं, जो छठी बार राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। उनके अलावा रिलायंस ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी धनराज परिमल नथवानी को भी सपा ने उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों नेताओं ने पिछले 30 सितंबर को अपना-अपना नामाकंन दाखिल कर दिया था।

कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेगी सपा?

अखिलेश यादव की इस सोशल मीडिया पोस्ट ने यह साफ कर दिया है कि वह अगले साल यानी 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सीरियस हैं। अखिलेश न कहीं न कहीं इस बात के भी संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यूपी की सियासत में इन दिनों इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा है कि सपा और कांग्रेस अलग-अलग चुनाव लड़ सकती हैं क्योंकि दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान बहुत ज्यादा चल रही है।