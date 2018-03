शशि कपूर, श्रीदेवी को दी गई ऑस्कर समारोह में श्रद्धांजलि

ऋषि कपूर, विद्या बालन और वरुण धवन जैसे बॉलीवुड कलाकारों ने शशि कपूर और श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देने के लिए ‘अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस’ का शुक्रिया अदा किया। 2018 ऑस्कर समारोह के स्मृति खंड में दोनों को श्रद्धांजलि दी गई। ऋषि कपूर (65) ने ट्विटर पर अकादमी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, ‘ऑस्कर। शशि कपूर और श्रीदेवी को याद करने के लिए शुक्रिया।’ ऋषि कपूर मशहूर अभिनेता दिवंगत शशि कपूर के भतीजे हैं और वह श्रीदेवी के भी करीबी हैं। दोनों ने फिल्म ‘चांदनी’, ‘नगीना’ और ‘गुरुदेव’ में एकसाथ काम किया था।

पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी का दुबई में 24 फरवरी को अचानक निधन हो गया था। ऋषि ने भारतीयों के अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में अपनी एक पहचान बनाने की बात कहते हुए समापन समारोह का एक वीडियो साझा किया जिसमें अभिनेता-निर्माता राजकपूर का नाम बतौर सह-निर्माता प्रस्तुत हो रहा है। उन्होंने लिखा, ‘शो के कार्यकारी निर्माता के तौर पर राजकपूर का नाम देख बहुत खुश हूं। हम विश्व सिनेमा की दहलीज पर हैं।’

अदाकारा विद्या ने लिखा, ‘ऑस्कर ने हमारी प्यारी श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दी।’ #आपकीविरासतजिंदारहेगी।’ वरुण धवन ने लिखा, ‘यह देखकर काफी खुश हूं कि ऑस्कर ने शशि कपूर और श्रीदेवी को 90वें ऑस्कर में सम्मान दिया।’ अभिनेता अर्जुन रामपाल और निर्देशक फराह खान ने भी अकादमी का शुक्रिया अदा किया। फराह ने लिखा, ‘ऑस्कर के स्मृति खंड में श्रीदेवी को देख भावुक हूं।’ अर्जुन रामपाल ने ट्वीट कर लिखा, ‘श्रीदेवी और शशि कपूर ऑस्कर के स्मृति खंड में…हमने कितने महान सितारे खो दिए।

Oscars. Thank you for remembering Shashi Kapoor and Sridevi. Thrilled to see the name Raj Kapoor as the executive producer of the show. We are on the threshold of world cinema! pic.twitter.com/YMkqntZ4Xz

— Rishi Kapoor (@chintskap) March 5, 2018