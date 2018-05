ओडिशा के नाबरंगपुर जिले में एक जंगली भालू एक शख्‍स को रौंद डाला। मृतक की पहचान प्रभु भतारा के रूप में हुई है। पूरी घटना वहां पर मौजूद एक शख्‍स के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। प्रभु एक जंगल के पास रुक कर टॉयलेट कर रहा था कि उसे भालू दिखा दिया। उसने तय किया कि वह उसके संग सेल्‍फी खींचेगा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका, मगर वह नहीं माना। भतारा की मौके पर ही मौत हो गई। ओडिशा में पिछले एक साल में जंगली जानवर संग सेल्‍फी लेने के चक्‍कर में हुई मौत की यह तीसरी घटना है।

पत्रकारों से बात करते हुए फॉरेस्‍ट रेंजर धनुर्जया मोहापात्रा ने कहा, ”गाड़ी में मौजूद अन्‍य लोगों ने उसे रोका, इसके बावजूद भतारा भालू के बहुत करीब पहुंच गया। आखिरकार भालू ने उसकी जान ले ली।” घटनास्‍थल से नजदीकी फॉरेस्‍ट ऑफिस 10 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बुधवार को भालू पर ट्रांक्विलाइजर का इस्‍तेमाल करने के बाद भतारा की लाश निकाली।

जब भालू भतारा को रौंद रहा था तो कई लोग इस घटना का वीडियो बना रहे थे। एक कुत्‍ते ने भालू से लड़ने की कोशिश की मगर वह उसे जंगली जानवर के चंगुल से छुड़ा नहीं सका। घटना के बाद गुस्‍साए स्‍थानीय लोगों ने सड़क जाम कर मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग शुरू कर दी। वन विभाग के अधिकारियों ने आश्‍वासन दिया है कि 15 दिन के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा दे दिया जाएगा।

SHOCKING! A man was mauled to death by a wild bear in Odisha's Nabrangpur district. Shocked villagers tried but failed to rescue the victim.#ReporterDiary @iindrojit

More videos: https://t.co/Nounxo6IKQ pic.twitter.com/hjiLT3dd5o

— India Today (@IndiaToday) May 3, 2018