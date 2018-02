वीडियो: ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पर फेंका जूता, आरोपी की जमकर धुनाई

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सभा में जूता फेंकने का मामला सामने आया है। राज्य के बारगढ़ में जब नवीन पटनायक एक सभा को संबोधित कर रहे थे तभी भीड़ से एक शख्स ने उन पर जूता फेंक दिया। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों की तत्परता की वजह से जूता उन्हें नहीं लगा। दूसरी बार जब आरोपी ने फिर जूता फेंका तो सुरक्षाकर्मी ने मुख्यमंत्री को हटा लिया। वीडियो में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री अपना भाषण करीब-करीब समाप्त कर चुके हैं और चलने से पहले हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। तभी भीड़ से एक शख्स ने जूता फेंक दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस शख्स की जमकर धुनाई कर दी। इस पिटाई में वह घायल हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री मंच पर थोड़ी ही दूर गए थे कि लोगों ने तबतक आरोपी को पीटना शुरू कर दिया था। आरोपी की पिटाई करने वालों में सीएम की सुरक्षा में तैनात जवान भी शामिल हैं।

#WATCH Shoes thrown towards Odisha CM Naveen Patnaik in Bargarh, the culprit was later thrashed and received injuries pic.twitter.com/6UNEkHmJKJ

— ANI (@ANI) February 20, 2018