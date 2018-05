4 साल पूरा होने पर बोले पीएम मोदी- करप्शन पर एक्शन से कट्टर दुश्मन बने दोस्त

केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के चार साल पूरा होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के कटक में विशाल रैली की। तकरीबन सवा घंटे की इस जनसभा में पीएम मोदी पूरे चुनावी मोड में दिखे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमले किये। मोदी ने देश के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पीएम ने कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम पर विपक्ष की एकता पर हमला बोला और कहा कि कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस लड़ाई का कमिटमेंट लेकर हमारी सरकार चल रही है, उसने किस तरह कट्टर दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया है, ये भी देश के सवा सौ करोड़ लोग देख रहे हैं। पीएम ने कहा कि ये सरकार कन्फ्यूजन नहीं बल्कि कमिटमेंट वाली सरकार है। पीएम ने कहा कि पांच हज़ार करोड़ के घोटाले के आरोप में जमानत पे चल रहे लोग हो या अलग अलग आरोपों या घोटालों में घिरे हुए लोग आज एकजुट हो रहे है। ये देश को बचाने के लिए नहीं अपने अपने परिवारों को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी सरकार की इच्छाशक्ति का नतीजा है कि देश के चार पूर्व मुख्यमंत्री आज जेल में हैं।

#WATCH: While addressing a rally in Cuttack on completion of 4 years in power, PM says, ‘Chaos was caused for some when we made strict laws against black money, it made many come together & stand on the same stage, those accused in big scams are coming together now.’ #Odisha pic.twitter.com/7mTY7Ok1O7

— ANI (@ANI) May 26, 2018