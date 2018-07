ओडिशा में भारी बारिश से कोहराम मचा है। बारिश की वजह से भुवनेश्वर-जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस पटरी पर ही फंस गई। ट्रेन में सवार हजारों ट्रेन यात्री बीच में फंस गये। जिस जगह ये घटना हुई है वो ओडिशा के रायगढ़ जिले में स्थित है। बता दें कि ओडिशा के मल्कानगिरी, कंधमाल और गजपति जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बाढ़ की संभावना को देखते हुए ओडिशा सरकार ने जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया है और उन्हें वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर रहा है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इसके आस-पास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसकी वजह से 20 से 22 जुलाई के बीच इन क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। मल्कानगिरी जिले में भारी बारिश की वजह से पोतेरु पुल पर बना एक पुराना पुल बह गया। स्वास्थ्य सचिव ने जिला प्रशासन को ब्लीचिंग पाउडर, एंटी बायोटिक्स, और दूसरी आपातकालीन सेवाएं तैयार रखने को कहा है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में समुद्र तट के किनारे रहने वाले लोगों को समुद्र के आस-पास नहीं जाने को कहा गया है। इन इलाकों में मौसम की वजह से 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है।

#WATCH Bhubaneswar-Jagdalpur Hirakhand Express gets stuck after rail tracks were submerged near a station in Rayagada district following heavy rain in the region. #Odisha (Source:Mobile footage) pic.twitter.com/uVUgrYUpd4

— ANI (@ANI) July 21, 2018