बिहार के दशरथ मांझी की तरह ओडिशा के एक व्यक्ति ने साबित किया है कि वे भी माउंटेन मैन के खिताब के काबिल हैं। इस व्यक्ति का नाम जालंधर नायक है। 45 वर्षीय नायक पहाड़ काटकर अपने गांव गुमसाही को फुलभानी की सड़क से जोड़ा है जो कि कंधामल जिले में स्थित है। नायक के बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था इसलिए उसने पहाड़ काटकर 8 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर दिया। सड़क को बनाने में नायक को दो साल का समय लगा। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार नायक ने कहा कि उसे इस अत्यंत कठिन काम को करने की प्ररेणा अपने बच्चों के कारण मिली, जो कि मुश्किलों से भरे पहाड़ के रास्ते से होते हुए शहर पढ़ने के लिए जाते थे।

नायक नहीं चाहते थे कि उसके बच्चे परेशानी झेलें, इसलिए उसने उनके स्कूल जाने वाले रास्ते में आने वाले पत्थर को काटकर रास्ता बना डाला। इस पर बात करते हुए नायक ने कहा “हमारे गांव में न तो कोई स्कूल है और न ही कोई आंगनवाड़ी है। शहर जाने के लिए हमें बहुत ही मुश्किल रास्ता पार करके जाना पड़ता था, इसलिए मैंने फैसला किया एक सड़क का निर्माण करुंगा। हमारे गांव में एक अस्पताल तक नहीं है। एक बार मुझे अपनी गर्भपत्नी को डोला में बिठाकर छह किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाना पड़ा था।”

Odisha: Jalandar Nayak a resident of Kandhamal carves out an 8 km road from a mountain to connect his Gumsahi village to Phulbani city so that his children can go to school without facing problems pic.twitter.com/KBMmPFau58

— ANI (@ANI) January 14, 2018