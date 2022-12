Bengal Stampede: आसनसोल मामले पर अपनों के ही विरोध में दिलीप घोष, बोले- आयोजक जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते

West Bengal Stampede: दिलीप घोष ने बृहस्पतिवार (15 दिसंबर) को कहा कि सिर्फ पुलिस पर दोष मढ़ कर हम अपनी जिम्मेदारी से किनारा नहीं सकते हैं।

Dilip Ghosh on Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल भगड़ को लेकर दिलीप घोष ने दी प्रतिक्रिया (Photo- ANI/ /File)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram