पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बुधवार को चोरबागान भगदड़ में मारे गए 19 लोगों में से एक प्रिया समद्दार के नॉर्थ 24 परगना जिले के न्यू बैरकपुर इलाके स्थित घर पर गए और उनके परिवार से मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी ने इस दौरान परिजनों को 25 लाख रुपये के मुआवजे की राशि सौंपी। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर इस घटना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया।

इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी समेत अन्य विपक्षी दलों की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बंगाल के अंदर कोई विपक्ष नहीं है, अगर विपक्ष होता तो इस भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने जाता या फिर घायलों का हाल लेने के लिए जाता, लेकिन कोई विपक्ष बचा ही नहीं है।

‘बंगाल में कोई विपक्ष नहीं बचा’

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “कौन सा विपक्ष है? केवल विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट ही बचा है।” शुभेंदु अधिकारी ने इस दौरान बंगाल में टीएमसी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सहित अन्य विपक्षी दलों की प्रासंगिकता खत्म होने की बात कही। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा कोई विपक्षी दल भगदड़ के बाद कोलकाता मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर या मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया था?

‘पिछली सरकार तो मदद के लिए आगे ही नहीं आती थी’

शुभेंदु अधिकारी ने प्रिया समद्दार के परिवार से मुलाकात करके राज्य सरकार की ओर से आर्थिक राशि की मदद उन्हें सौंपी और उसके बाद विपक्षी हमलों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर पहले हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ”पिछली सरकार पहले हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों की मदद के लिए आगे नहीं आई और उनके प्रति उदासीन रही लेकिन हम भी इंसान हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं पीड़ितों के साथ खड़ा रहूं।”

घटना के पीछे किसी की साजिश की भी जांच होगी?

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “10 करोड़ लोग इस त्योहार में शामिल होते हैं। हमें लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। राज्य में प्रति एक लाख आबादी पर 106 पुलिसकर्मी हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भगदड़ की घटना के संबंध में पुलिस की ओर से लापरवाही बरते जाने के आरोपों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे किसी साजिश की आशंका की भी जांच की जाएगी और यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या किसी घोषणा के कारण अचानक भीड़ बढ़ी थी।”

’49 साल की गंदगी हमें साफ करनी है’

मुख्यमंत्री ने कहा, ”हमें 49 वर्ष की गंदगी साफ करनी होगी। इनमें 34 साल वामपंथियों के शासन के और 15 साल तृणमूल कांग्रेस के शासन के हैं।” शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से लेकर सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए काम कर रही है। बारानगर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सकल घोष भी इस दौरान मौजूद थे।”

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि चोरबागान हादसे से जुड़े फर्जी वीडियो बांग्लादेश से बनाए गए और बंगाल के कुछ लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वीडियो प्रसारित करने या उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…