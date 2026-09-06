उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को शनिवार सुबह बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मस्जिद गिराने को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि अखिलेश जी, सहारनपुर जाकर अवैध इमारत के मलबे के सामने फ़ातिहा पढ़ेंगे?

ओपी राजभर ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “अखिलेश जी, सहारनपुर जाकर अवैध इमारत के मलबे के सामने फ़ातिहा पढ़ेंगे? क्या आप मसूद भाई की बातों का समर्थन करेंगे? यूपी पूछ रहा है, बताइए ना?”

अखिलेश ने क्या कहा था?

बता दें कि सहारनपुर में मस्जिद पर कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि इसलिए यह सब कुछ हो रहा है क्योंकि यह लोग भगवान श्री राम के धन में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चा सनातनी वही होता है जो दूसरे धर्म का भी सम्मान करता है।

अखिलेश यादव ने कहा था, “वे लोग कभी सनातनी नहीं हो सकते जो दूसरे धर्म का सम्मान ना करते हो और आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो। एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर सकता, हमने तो सनातन में यही सीखा है। सच्चा सनातनी सौहार्द पसंद लोग हैं और सौहार्द बनाए रखना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। जनता जान गई है कि यह लोग किस तरह के लोग हैं और सांप्रदायिक एंगल दे रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता था? क्या अपील के लिए वह लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे? अधिकारियों ने सरकार के इशारे पर यह सब कुछ किया है, जिससे उन्हें अगली कोर्ट में न्याय न मिल पाए।”

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सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। शनिवार सुबह प्रशासन ने अवैध मस्जिद को गिराने का काम शुरू किया। इस दौरान एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा कि मस्जिदों को काफी आपाधापी में अवैध बताकर उनको ध्वस्त करने का जो सरकारी अभियान चल रहा है वह ठीक नहीं है। पढ़ें पूरी खबर।