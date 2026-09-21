OP Rajbhar on UP Politics: देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के चार हिस्सों में पुनर्गठन की पुरानी सियासी बहस एक बार फिर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चार अलग-अलग राज्यों में विभाजन होना पूरी तरह तय है।

दरअसल, राज्य के ही देवरिया जिले के सोनूघाट स्थित जनता इंटर कॉलेज में आयोजित ‘सामाजिक समरसता महारैली’ को संबोधित करते हुए राजभर ने अपनी राजनीति का सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने कहा कि जिस दिन अलग पूर्वांचल राज्य बनेगा, उस नए सूबे की पहली मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राजभर समाज का ही व्यक्ति बैठेगा।

पूर्वांचल का मुख्यमंत्री राजभर समुदाय से होगा’

राजभर समाज के वोट बैंक और प्रभाव का जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि अंबेडकर नगर जिले से लेकर पूरे पूर्वांचल क्षेत्र तक राजभर बिरादरी की आबादी सबसे अधिक है। ऐसे में भविष्य में किसी भी दल के साथ गठबंधन के लिए यह उनकी पहली और सबसे प्रमुख शर्त होगी।

#WATCH | Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh: State Minister Om Prakash Rajbhar says, "The division of the state is inevitable. When the state is divided—encompassing regions like Purvanchal, Madhyanchal, Bundelkhand, and Harit Pradesh—if you look at the area where we are currently… pic.twitter.com/fnzWPFfTg7 — ANI (@ANI) September 21, 2026

ओम प्रकाश राजभर ने कहा, “राज्य का विभाजन अपरिहार्य है। जब राज्य का विभाजन होगा, जिसमें पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। यदि आप उस क्षेत्र को देखें जहां हम वर्तमान में बैठे हैं, अंबेडकर नगर से शुरू करते हुए, तो राजभर समुदाय के पास पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे अधिक वोट शेयर है। इसलिए, किसी भी गठबंधन में शामिल होने वाली पार्टी के लिए यह एक पूर्व निर्धारित शर्त होगी कि भावी पूर्वांचल राज्य का मुख्यमंत्री राजभर समुदाय से होगा।”

कार्यकर्ताओं से की खास अपील

मंच से समर्थकों में जोश भरते हुए सुभासपा प्रमुख ने कहा कि समाज को अब छोटे-मोटे राजनीतिक फायदों तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। उनका इशारा साफ था कि कार्यकर्ताओं को अब राज्य की शीर्ष सत्ता यानी मुख्यमंत्री पद में हिस्सेदारी के लक्ष्य को ध्यान में रखकर जमीन पर काम करना होगा।

इसके साथ ही उन्होंने पिछड़ों के लिए तय 27 प्रतिशत आरक्षण में उप-वर्गीकरण (कोटे के भीतर कोटा) की मांग उठाई। राजभर का तर्क था कि आरक्षण का फायदा केवल कुछ ही जातियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आबादी के अनुपात में बाकी सभी पिछड़ी जातियों को भी उनकी न्यायसंगत हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

सपा, बसपा और कांग्रेस पर तीखा हमला

मंच से उन्होंने विपक्षी दलों यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि दशकों तक उत्तर प्रदेश और देश की सत्ता में रहने के बाद भी इन दलों ने पिछड़े समाज को क्या दिया।

ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “कांग्रेस ने करीब 60 साल शासन किया, जबकि सपा और बसपा भी कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहीं। इतने लंबे राजनीतिक दौर के बाद पिछड़े समाज को क्या मिला? किसी के बहकावे में आकर सपा, बसपा या कांग्रेस में जाने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी पिछले 10 साल से सरकार के साथ है और इस दौरान समाज के लोगों को कई सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है।”

यूपी के बंटवारे का इतिहास क्या?

उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने का मुद्दा राज्य की राजनीति में नया नहीं है। वर्ष 2011 में तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सरकार के दौरान मुख्यमंत्री मायावती ने विधानसभा से प्रदेश को चार राज्यों—पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम प्रदेश (हरित प्रदेश) और अवध प्रदेश में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित कराया था, जिसे बाद में केंद्र सरकार को भेजा गया था।

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देश के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के हिंदू सांप्रदायिकता यानी हिंदू कट्टरपंथ वाले बयान लेकर राजनीति तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मद हामिद अंसारी के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। पढ़िए पूरी खबर…