समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज यानी गुरुवार को जेल में बंद यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की संभावना है। इस मुलाकात को लेकर 45 मिनट का वक्त तय किया गया है।

हालांकि, अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की जेल में आजम खान से मुलाकात को लेकर निशाना साधा है।

ओपी राजभर ने कहा, “अखिलेश यादव का आजम खान से मिलने जाना केवल एक चुनावी जुमला है। आजम खान के सहारे उनकी मुश्लिम वोट बैंक हासिल करने की तैयारी है, लेकिन अखिलेश यादव जी यह भूल गए हैं कि उनकी दरी अब मुसलमान नहीं बिछाएगा। मुसलमान चाह रहा है कि अखिलेश यादव जी, अब मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री घोषित करें, तब उनको मुसलमान वोट देगा, दरी बहुत दिन बिछाया अब दरी नहीं बिछाएगा। अखिलेश यादव कितना भी आजम खान से मिललें।”

राजभर ने इस दौरान अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप भी लगाया। राजभर ने कहा, “आजम खान को जेल भिजवाने वाले अखिलेश यादव हैं।” उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में जो गलत काम किए गए, उसी के चलते आजम खान जेल में हैं।”

सुभासपा चीफ ने कहा कि इतने दिन से आजम खान जेल में हैं, वह कभी मिलने नहीं गए। यह अखिलेश यादव का चुनावी जुमला है और वह मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

आजम से जेल में मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव

सपा मुखिया अखिलेश यादव आज रामपुर जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलेंगे। शेड्यूल के मुताबिक, अखिलेश यादव दोपहर 12:20 बजे प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जौहर यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर पहुंचेंगे।

इसके बाद वे आजम खान से मिलने रामपुर जिला जेल जाएंगे। जेल का दौरा लगभग 45 मिनट तक चलने की उम्मीद है। जेल में मुलाकात के बाद, अखिलेश यादव जेल रोड स्थित आजम खान के आवास पर उनके परिवार के सदस्यों से मिलने जाएंगे। परिवार के साथ मुलाकात लगभग एक घंटे तक चलेगी।

इस बीच, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कहना है कि 370 दिनों के बाद आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश का रामपुर दौरा चुनाव से पहले मुसलमानों को लुभाने की रणनीति है, जो नाकाम रहेगी क्योंकि आजम का प्रभाव खत्म हो चुका है, स्थानीय लोग कह रहे हैं, बहुत देर कर दी मेहरबान आते-आते।

यूपी चुनाव: गठबंधन में खास सीटों पर है कांग्रेस की नजर, सपा से शुरू हो चुकी है बातचीत

कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सीट-शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत उत्तर प्रदेश में कुछ खास सीटें मांगी हैं। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पार्टी ने यूपी में INDIA ब्लॉक के दलों के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत शुरू कर दी है। पढ़ें पूरी खबर।