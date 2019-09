कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच देश में प्याज की कीमतें एक बार फिर आम आदमी से लेकर सत्ताधारी नेताओं तक को रूला रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में प्याज के दाम 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। प्याज को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने तक अलग-अलग ऑफर जारी कर दिए हैं। इसी बीच लोगों ने इस पर भी मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। बीते दिनों ऐसे कई मीम्स सामने आ चुके हैं, जिन्हें देखकर आप प्याज से मिले आंसुओं के बीच अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे।

सरकारी दावों के बावजूद बढ़े हैं दामः केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम ऐलान के बावजूद प्याज की महंगाई घटने का नाम नहीं ले रही है। खुदरा बाजार में अभी भी प्याज लगभग 70 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं बिक रहा। देखिए किस तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर छा रहे हैं।

