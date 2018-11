उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बच्ची ट्रेन की पटरी पर गिर गई। यह घटना रेलवे स्टेशन की ही है। बच्ची के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई। इस घटना में बच्ची को एक खरोंच तक नहीं आई। ट्रेन गुजरने के बाद बच्ची को सही सलामत पटरी से उठाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची रेलवे ट्रेक और प्लेटफॉर्म के बीच खाली रहने वाली जगह में गिर गई और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। ट्रेन के गुजरने के बाद प्लेटफॉर्म के दूसरी साइड से और ट्रेन के पीछे पीछे भागते हुए दो शख्स वहां पहुंचे उन्होंने बच्ची को उठाया। ट्रेन के पीछे से दौड़कर आने वाले युवक ने बच्ची को उठाया और बच्ची के परिजनों को दिया।

युवक ने बच्ची को उठाकर बच्ची के किसी पुरुष परिजन के हाथों में दिया। इसके बाद बच्ची की दादी या दूसरे परिजनों ने बच्ची को गोद में लिया और उसके पूरे सिर पर हाथ फिराया बच्ची को देखा कहीं चोट तो नहीं आई है। इस दौरान बच्ची रो रही थी। इसके बाद बच्ची के कैप लगाया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिसकर्मी ने परिजनों को साइड में किया।

इस वीडियो के ट्विटर पर आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आईं। @pillai_sureshने लिखा की गॉड इज ग्रेट मतलब भगवान महान है। @OnkarChowdhury ने लिखा कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। @SandeepKhichi20 ने लिखा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। @theNilesh_ ने लिखा कि बहुत डरावना है, परिजनों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। @sudhansunayak27 ने भगवान को धन्यवाद लिखा और उस शख्स को भी जिसने ट्रेन गुजरते ही बच्ची को तुरंत उठा लिया। साथ ही परिजनों को सलाह दी कि यात्रा के दौरान ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है।

#WATCH: One-year-old girl escapes unhurt after a train runs over her at Mathura Railway station. pic.twitter.com/a3lleLhliE

— ANI UP (@ANINewsUP) November 20, 2018