जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के हाजिन में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकी ढ़ेर हो गया। वहीं अन्य कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को चारो तरफ से घेर लिया है। मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से लगातार फायरिंग हो रही है। बता दें कि गुरुवार की सुबह इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। बताया रहा था कि वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गया। पीटीआई के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि, “आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने हाजिन इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया आैर घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू दिया। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सर्च ऑपरेशन जारी है।”

