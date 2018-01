तीन तलाक को खत्म करने के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है, लेकिन इसके मामले थम नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से तीन तलाक का एक और मामला सामने आया है। रोजी बेगम नाम की महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर न्याय पाने की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस का उदासीन रवैया सामने आने के बाद पीड़िता ने मीडिया में यह बात बताई। पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा गया कि पति ने नशे की हालत में फोन से तीन तलाक दिया है। रोजी ने शिकायत में बताया है कि उसका पति पिछले 3-4 वर्षों से उसे पीटता था और अपशब्द बोलता था। जब उसे फोन पर तलाक दिया गया तो वह पुलिस में शिकायत करने के लिए गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता ने मामले में न्याय के लिए गुहार लगाई है। हाल ही में यूपी से एक और तीन तलाक का मामला सामने आया था जब सऊदी अरब में रह रहे एक भारतीय ने अपनी पत्नी को एसएमएस के जरिये तीन तलाक दे दिया था। ट्विटर पर इस मामले को लेकर लोगों की ढेरों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

