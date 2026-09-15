पुणे की प्रभात रोड पर डेक्कन जिमखाना के सामने एक छोटी-सी वर्कशॉप है। यहां साल के कई महीने अदालत और कानून की किताबों से दूर एक परिवार गणपति की मूर्तियां बनाने में जुटा रहता है। खास बात यह है कि ये मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी ऐसे पदार्थ से नहीं बनतीं, जो पानी में घुलने में लंबा समय ले। कागज से हाथों से बनाई गई ये गणपति मूर्तियां पानी में डालने के कुछ ही मिनटों में पूरी तरह घुल जाती हैं।

इस परिवार के तीन सदस्य पेशे से वकील हैं। 54 वर्षीय सुरेखा अगरकर और उनके बेटे 36 वर्षीय आशीष अगरकर और 31 वर्षीय आदेश अगरकर वर्ष 2004 से मिलकर पर्यावरण के अनुकूल गणपति की मूर्तियां बना रहे हैं। इस काम में उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी बराबर साथ देते हैं। सुरेखा के पति 60 वर्षीय प्रमोद अगरकर सुनार हैं, जबकि उनकी 78 वर्षीय मां विजया गाडे भी इस काम में योगदान देती हैं।

इस काम की शुरुआत परिवार के गुरु से मिली प्रेरणा से हुई। उनके गुरु लंबे समय से पर्यावरण से जुड़े कामों को बढ़ावा देते रहे हैं। आशीष बताते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की ऐसी मूर्तियां, जो पानी में आसानी से नहीं घुलतीं, पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं।

आशीष अपने छोटे भाई के साथ वकालत करते हैं। वह बताते हैं, “हमने इस बारे में काफी विचार-विमर्श किया। हमारे गुरु, जो अनिरुद्ध उपासना फाउंडेशन का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने हमें कागज से गणपति की मूर्ति बनाने का तरीका बताया।”

कागज ही क्यों चुना गया, इसका भी एक कारण है। सुरेखा बताती हैं कि बहुत से श्रद्धालु जाप के रूप में कागज पर भगवान का नाम लिखते हैं। इससे बड़ी मात्रा में कागज इकट्ठा होता रहता है। परिवार ने तय किया कि इसी कागज को फेंकने के बजाय गणपति की मूर्तियां बनाने में इस्तेमाल किया जाए।

छोटी सेवा से परिवार के मिशन तक

शुरुआत में यह काम एक छोटी सामुदायिक सेवा के रूप में शुरू हुआ था। कुछ लोग मिलकर एक-दूसरे के लिए गणपति की मूर्तियां बनाते थे। धीरे-धीरे यह काम उनके अपने परिचितों और समुदाय से बाहर के लोगों तक पहुंचने लगा। इसके बाद सुरेखा और उनके परिवार ने इसे परिवार के एक खास उद्देश्य के रूप में आगे बढ़ाने का फैसला किया।

आशीष मानते हैं कि शुरुआत में उनकी बनाई मूर्तियां बाजार में मिलने वाली मूर्तियों जैसी आकर्षक नहीं थीं। वह बताते हैं कि कागज से बनी मूर्ति प्राकृतिक मिट्टी यानी शाडू माटी या पीओपी की मूर्तियों की तुलना में काफी साधारण होती थी।

वह वर्ष 2004 को याद करते हुए कहते हैं, “जब हमने शुरुआत की थी, तब पर्यावरण के अनुकूल होने के बावजूद लोगों के लिए ऐसी मूर्ति को अपनाना आसान नहीं था।”

लेकिन दो दशक से ज्यादा समय में परिवार ने अपने काम में काफी सुधार किया है। अब वे सात इंच से लेकर पांच फुट तक ऊंची गणपति की मूर्तियां बनाते हैं। इन मूर्तियों को बनाने की तैयारी लगभग पूरे साल चलती है। दिवाली के बाद कागज को पानी में भिगोने और नए डिजाइन पर विचार करने से काम शुरू होता है। जनवरी-फरवरी तक काम तेजी पकड़ लेता है और मूर्तियों के सांचे तैयार किए जाते हैं। इन सांचों को बनाने की जिम्मेदारी सुरेखा खुद संभालती हैं।

इसके बाद मूर्ति तैयार करने, उसकी सतह को घिसकर चिकना करने और अलग से बनाए गए हाथों को मूर्ति से जोड़ने का काम होता है। सबसे आखिर में मूर्तियों पर रंग किया जाता है।

इन मूर्तियों को बनाने में पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का ही इस्तेमाल किया जाता है। इनमें रासायनिक रंग नहीं लगाए जाते। रंगों के लिए मुल्तानी मिट्टी, गेरू और हल्दी जैसे प्राकृतिक पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। कागज के साथ जैविक गोंद का भी इस्तेमाल होता है। आशीष बताते हैं कि मूर्ति पानी में डालने के बाद अधिकतम 15 मिनट में पूरी तरह घुल जाती है।

बिना प्रचार-प्रसार के मूर्तियां को बेचते हैं

परिवार हर साल करीब 150 से 200 गणपति की मूर्तियां बनाता है। इनमें से लगभग सभी बिक जाती हैं। इसके लिए परिवार न तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और न ही किसी तरह का औपचारिक प्रचार करता है। ज्यादातर लोगों को इन मूर्तियों के बारे में एक-दूसरे से पता चलता है। इनमें से कई मूर्तियां पर्यावरण से जुड़े संगठन Eco-Exist के जरिए बेची जाती हैं। परिवार वर्ष 2014 से इस संगठन के साथ जुड़ा हुआ है।

आशीष के मुताबिक इस काम का मकसद कभी मुनाफा कमाना नहीं रहा। वह कहते हैं कि यह एक बहुत अनौपचारिक व्यवस्था है और परिवार वास्तव में मुनाफे का हिसाब नहीं रखता। अब तक मूर्तियों की कीमत तय करने की कोई औपचारिक व्यवस्था भी नहीं बनाई गई है।

इसके पीछे एक वजह भी है। परिवार को लगता है कि अगर इस काम को सामान्य कारोबारी तरीके से किया जाने लगा और पूरा ध्यान मूर्तियां बेचने पर चला गया, तो इसके पीछे का असली उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। आशीष कहते हैं कि अगर ध्यान सिर्फ मूर्तियां बेचने पर चला गया तो पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवनशैली का संदेश पीछे छूट सकता है।

40 की उम्र के बाद कानून की पढ़ाई

सुरेखा की अपनी पढ़ाई की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उनके दोनों बेटे जब कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, उसके काफी बाद सुरेखा ने वर्ष 2019 में कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने यह पढ़ाई पर्यावरण के प्रति अपने लगाव को आगे बढ़ाने के लिए की।

सुरेखा बताती हैं, “पढ़ाई को लेकर मैं हमेशा बहुत उत्साहित रही हूं। 12वीं के बाद मेरी शादी हो गई थी। इसके बाद मैंने बीकॉम किया, फिर एमकॉम, बीए, एमए और उसके बाद कानून की पढ़ाई पूरी की।”

वह बताती हैं कि कानून की पढ़ाई करने का एक खास उद्देश्य था। वह पर्यावरण से जुड़े नियम-कानून, उनके पालन की व्यवस्था और उन्हें लागू करने में अधिकारियों और राजनेताओं की भूमिका को समझना चाहती थीं। सुरेखा का मानना है कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इन नियमों और व्यवस्थाओं की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस परिवार के लिए कागज से गणपति बनाना सिर्फ एक हुनर या कमाई का जरिया नहीं है। दो दशक से ज्यादा समय से यह काम उनके लिए पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का एक तरीका बना हुआ है।

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हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल क्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी पड़ती है। इस दिन घर पर विधि-विधान के साथ गणपति बप्पा को घर में विराजित करते हैं और इसी के साथ गणेश उत्सव आरंभ हो जाता है, जो अगले 10 दिन यानी अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। इस दौरान विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। इसके साथ ही सार्वजनिक पंडालों में गणेश जी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, जहां दस दिनों तक अखंड भजन-कीर्तन, पूजा-पाठ और सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक