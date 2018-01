यूपी: ABVP की तिरंगा यात्रा के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा, एक की मौत, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू

उत्तर प्रदेश के कासगंज में शुक्रवार (26 जनवरी) को गणतंत्र दिवस के मौके पर एक तिरंगा यात्रा उस वक्त सांप्रदायिक टकराव में तब्दील हो गई जब दो समुदायों के बीच कहासुनी हो गई। हिंसा में एक युवक की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने मथुरा-बरेली राजमार्ग पर तिरंगा यात्रा निकाली थी। बिलराम इलाके से जब यह यात्रा गुजर रही थी तभी दो दूसरे समुदायों के बीच कहासुनी हो गई और फिर मामले ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर चलाएं, फिर बंदूकें निकल आईं और गोलियां चलीं, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसक प्रदर्शन में गोली लगने से एक युवक को जान से हाथ धोना पड़ा। मारे गए युवक का नाम अभिषेक गुप्ता बताया जा रहा है। पुलिस को हालात पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी।

स्थिति न संभलते देख पास के जिलों की पुलिस की मदद ली गई और इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। एडिशनल डीजी (लॉ एंड ऑर्डर) आनंद कुमार के बताया कि कई लोगों हिसासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और आरएएफ और पीएसी के जवान भी मोर्चा ले चुके हैं। मुख्य सचिव (गृह) अरविंद कुमार ने बताया कि हिंसा में दर्जन भर से ज्यादा वाहनों और संपत्तियों नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, लोगों से घरों में रहने को कहा गया है।

पुलिस के मुताबिक मथुरा-बरेली हाईवे पर वाहनों को निशाना बनाया गया। घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। प्रशासन पूरी तरह से हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस इस घटना के असल आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

Several people have been detained for interrogation. Action will be taken against those responsible after proper investigation: Anand Kumar, ADG #UttarPradesh ADG Law & order on one killed & one injured in firing in communal clash during ‘Tiranga Yatra’ in Kasganj earlier today pic.twitter.com/7938604N9V

— ANI UP (@ANINewsUP) January 26, 2018